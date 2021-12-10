俄要求北约否决乌克兰入盟的希望，北约称不允许俄重建大国势力范围

12月10日，北约秘书长斯托尔滕贝格就乌克兰与北约的关系，与这一关系造成的俄方不满表达了意见。

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他在与德国总理的联合新闻发布会上表示：俄罗斯呼吁北约撤回对乌克兰加盟的邀请，但北约拒绝按照俄方的呼吁行事。斯托尔滕贝格解释称，“北约与乌克兰的关系，将由30个盟国和乌克兰来决定，没有其他人可以做决定”；“北约不能接受俄罗斯试图重建一个大国势力范围，不能允许俄罗斯控制或决定其他国家可以做什么，不能做什么”；“每个国家都有权选择自己的道路，包括它想加入何种安全组织。这是一个基本原则”。

俄罗斯同一天称，北约应正式取消2008年向格鲁吉亚和乌克兰敞开大门的决定，坚称北约给予莫斯科其停止向东扩张的承诺，将“符合西方的根本利益”。俄罗斯外交部还要求北约停止在靠近俄边境的地方进行军事演习，并在一份声明中指出：“从欧洲安全的根本利益出发，有必要正式否认2008年北约布加勒斯特峰会期间，关于‘乌克兰和格鲁吉亚会成为北约成员国’的决定”。莫斯科认为，通过支持乌克兰和格鲁吉亚加盟的愿望，北约违反了所有欧安组织成员国的基本原则，即“不以牺牲其他国家的安全为代价，来加强其本身的安全”。法新社指出，虽然乌克兰距离加入北约还很遥远，但美国帮助训练乌克兰军队，并承诺投入超过25亿美元予以支持。