北约秘书长访法：欧美无法单独应对所面对的巨大挑战

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）12月10日到访巴黎与法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和防长帕利（Florence Parly）举行会谈，并召开了联合记者会。斯托尔滕贝格表示，“我热烈欢迎欧盟在防务方面的努力。北约多年来一直在呼吁增加国防开支。”法国从2022年1月1日起将接任为期半年的欧盟理事会轮值主席国。

广告 继续浏览后续

斯托尔滕贝格表示，“法国是一个强大的盟友。一个以许多不同方式为我们的共同安全做出贡献的盟友，拥有高端能力，你们的国防投资超过了国内生产总值（GDP）的2%。你们的战略核力量对联盟的整体安全做出了重大贡献。而且你们坚定地致力于打击恐怖主义。”

就与法方部长的会谈内容，斯托尔滕贝格说，“今天，在我们的会议上，我们谈到了俄罗斯在乌克兰及其周边地区重新进行的军事集结。这加剧了紧张局势，并破坏了欧洲的安全。”他说，“俄罗斯必须缓和局势。尊重乌克兰的主权和领土完整。并回到外交途径。”

斯托尔滕贝格说，“（俄乌边境的）这场危机需要一个政治和外交解决方案。因此，我们欢迎拜登总统和普京总统之间的对话。以及以诺曼底模式召开新会议的努力。因为在紧张局势下，对话就更加重要了。北约盟国将继续密切磋商，我们也将保持警惕。而且，我们在北约-俄罗斯理事会中与俄罗斯进行有意义的对话的提议仍然有效。”

斯托尔滕贝格说，“今天，我们还讨论了在一个日益危险和竞争激烈的世界上，与志同道合的伙伴一起工作的重要性。欧盟是北约的一个战略伙伴。而且我们已经将我们的合作提高到了前所未有的水平。”

斯托尔滕贝格说，“我们讨论了法国明年担任欧盟理事会轮值主席国时的优先事项。而且，在我们制定新的北约-欧盟联合声明时，我期待法方的支持。正如我多次重申的那样，我热烈欢迎欧盟在防务方面的努力。北约多年来一直呼吁增加国防开支。我欢迎所有欧洲盟国增加其国防预算。但重要的是，我们要保持这一势头。”

法国总统马克龙9日在爱丽舍宫召开新闻发布会，介绍法国接任欧盟理事会轮值主席国的工作重点。他提出，“一个更有主权的欧洲是一个重视防务的欧洲。自2017年以来，已经取得了相当大的进展。我们必须通过确定欧洲的利益和共同的战略，进入一个更具（军事）操作性的阶段。”

斯托尔滕贝格在周五的记者会上表示，“因此，我们需要的是更多的资源，以及可以被北约和欧盟使用的更好的能力。而不是有可能重复我们已经拥有结构的新结构。”

斯托尔滕贝格说，“同样重要的是，要承认非欧盟盟国在保卫欧洲方面发挥的作用。以及美国继续通过北约对保卫我们大陆作出的重大承诺。在过去几年中，美国增加了在欧洲的军事存在--这对我们所有人都有好处。 ”他强调，“我们的跨大西洋联盟仍然是欧洲安全的基石。因为我们面临的挑战太大，欧洲或美国都无法单独应对。”