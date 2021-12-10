不满受制裁白俄钾肥继续过境 立陶宛外长要求辞职

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）12月10日向总理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）提交了辞呈。兰茨贝尔吉斯做出这一决定是因为，他认为受制裁的白俄罗斯货物持续过境立陶宛对立陶宛声誉造成了损害。据悉，立陶宛交通及通讯部长斯库迪斯（Marius Skuodis）也已宣布辞职决定，但尚未提交正式辞呈。

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据立陶宛主要门户网站15min报导，兰茨贝尔吉斯的发言人库里埃斯涅内（Vytaute Smaizyte-Kuliesiene）向记者证实了这一消息。兰茨贝尔吉斯已向总理希莫尼特正式辞职。目前尚不清楚希莫尼特是否会接受。立陶宛交通及通讯部长也表示他可能会辞职。

事件起源于，美国对白俄罗斯钾肥公司等企业采取的制裁措施于本月8日生效。而白俄罗斯钾肥公司此前曾同立陶宛国有企业——立陶宛国家铁路公司签署了合作合同，立陶宛政府内就本国公司是否应该停止与受制裁的白俄公司合作存在分歧。

这封署名兰茨贝尔吉斯的辞呈中写道，“看到美国制裁后通过立陶宛继续运输白俄罗斯货物的现状，了解在您的领导下立陶宛共和国政府面临的声誉挑战，并根据《立陶宛共和国宪法》第84条和《立陶宛共和国政府法》第10条，要求尽快辞去外交部长职务”。

正在摩尔多瓦共和国访问的希莫尼特说，将对两位部长的命运在周末之后做出决定。立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nausėda）批评了二人辞职的做法。

瑙塞达周五向记者表示，“如果说部长们准备辞职，在西方的做法中他们是这样做的。他们提出辞职，然后其他机构做出适当的决定。不要等待决定由某人来判断。这主要是政治家本人的责任。”

瑙塞达说，尽管美国对白俄罗斯的制裁于12月8日生效，但白俄罗斯化肥通过立陶宛的运输并未停止，该国的声誉受到严重损害。 瑙塞达说，“通过宣布我们坚持一项依照价值观的外交政策，我们不能让我们的合作伙伴对我们实际上遵守他们有丝毫怀疑。声明和我们的具体行动必须遵守。”

瑙塞达补充说，“在我看来，迄今为止所做的并不完全符合政治责任原则。”他表示，考虑到美国早在8月份就宣布了对白俄罗斯的制裁，立陶宛有足够的时间来准备、评估所有情况、最大限度地减少损失并与盟国进行谈判。

瑙塞达说，“当时它只是引起了我们的注意。问题是为什么花了这么多时间，而现在匆忙采取的行动却没有完成。”据悉，瑙塞达将于下周一会见希莫尼特总理，讨论政府危机。