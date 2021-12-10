欧盟承诺加倍努力支持和捍卫被压迫及受威胁人士

每年的12月10日是人权日。1948年的这一天，联合国大会在法国巴黎决议通过了《世界人权宣言》。欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）周五通过声明表示，“实现人权不仅是人类尊严的需要，也是民主、和平与安全以及可持续发展的基石。”据他介绍，欧盟将通过一个具体的主题方案，在2021-2027年期间拨款逾15亿欧元在全世界范围内推进人权和民主。

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当联合国大会以四十八票赞成、八票弃权通过《世界人权宣言》时，《宣言》被称为“所有人民和所有国家努力实现的共同标准”，倡导个人和社会“通过国家的和国际的渐进措施，使这些权利和自由得到普遍和有效的承认和遵行。”1950年，联合国大会通过了第424（五）号决议，倡议所有国家和感兴趣的机构将每年的12月10日定为人权日，人权日自此正式开始。

博雷利通过声明表示，“每年12月10日，我们都会纪念1948年通过的《世界人权宣言》。今年的（人权日）主题‘平等——减少不平等、推进人权’特别重要，因为新冠大流行及其社会经济后果对人权、民主和法治，包括对公民空间产生了越来越大的负面影响。它们进一步加深了原先存在的不平等，增加了处于弱势地位的人的压力，并在全球范围内挑战人权。”

博雷利称，“人权、民主和法治是欧盟应对新冠大流行并从中恢复的核心所在。投资于人权、民主、法治和促进公民空间，对于为今世和后代实现和重建更好的社会至关重要。没有人应该被遗弃，没有人权被忽视。欧盟回顾说，在新冠大流行的背景下，对人权的任何限制必须是严格必要的、相称的、临时性的和非歧视性的。”

博雷利称，“人权日提醒我们，人权是普世的、不可分割的、不可剥夺的、相互依存和相互关联的。然而，它提醒我们，不能把这些权利视为理所当然，必须不断捍卫它们。欧盟将继续维护人权的普世性，对任何破坏国际承诺的企图保持警惕。”

博雷利说，“在人权日，我们承诺加倍努力，与被压迫者和受威胁人士站在一起并为他们发声，无论他们生活在哪里。我们特别声援和支持民间社会行动者和人权维护者，包括我们在12月7日至8日的欧盟非政府组织人权论坛上与之接触的人。”

博雷利称，“在整个2021年，根据《2020-2024年人权和民主行动计划》，欧盟继续加强全球行动，以捍卫和振兴世界各地的人权，充分利用我们独特的一系列工具。根据去年通过的‘欧盟全球人权制裁制度’，欧盟首次对来自中国、朝鲜、利比亚、南苏丹、厄立特里亚和俄罗斯参与严重侵犯和践踏人权的个人和实体实施制裁。”

博雷利称，“此外，2021年，欧盟在联合国人权论坛上率先提出了旨在解决阿富汗、白俄罗斯、布隆迪、朝鲜、埃塞俄比亚、厄立特里亚和缅甸境内侵犯人权行为的倡议。”

博雷利称，“欧盟还进一步扩大了对民间社会组织和人权捍卫者的具体支持，通过一项具体的主题计划，在2021-2027年期间提供超过15亿欧元的支持，以推进全世界的人权和民主，重申其在该领域的世界领先地位。”他最后强调，“实现人权不仅是人类尊严的需要，也是民主、和平与安全以及可持续发展的基石。”