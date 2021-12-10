法国与希腊正在谈的海军军售恐生变：美国也向希腊提出军售计划

周五，美国政府为向希腊出售四艘护卫舰的可行性开了绿灯，这也意味着美国与法国开启了竞争：巴黎刚在今年9月达成了一项向希腊海军出售三艘法国护卫舰的预先协议。

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美国国务院在声明中宣布，批准了价值69亿美元的四艘护卫舰及其装备的出售计划；华盛顿还批准对希腊MEKO级护卫舰进行现代化改造，估计耗资25亿美元。这距离法国总统马克龙和希腊总理米佐塔基斯在巴黎签署协议不到三个月。法希双方虽已备下预先协议，但仍有待最终敲定。美方声明称：“希腊将与旨在帮助希腊海军现代化的国际竞标胜出者签署协议”。法新社分析认为，这意味着“美方认为，法国和希腊的预先协议，恐有变化”。

法国和希腊的预先协议，当时对刚刚在震惊中失去澳大利亚潜艇合同的法国来说，是一种莫大的慰藉。法希合同涉及三艘防御和干预护卫舰，将由位于法国洛里昂的NAVAL集团打造，预计2025年-2026年交付给希腊海军。该协议还包括另一艘备选的护卫舰。按原计划，法希将在今年年底前签署正式协议，合同金额约为30亿欧元。除了舰艇，合同还涉及MBDA提供的武器装备（Aster 防空导弹、Exocet 反舰导弹和鱼雷）以及为期三年的售后服务。