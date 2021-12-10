潜舰合同事件后 澳大利亚计划弃用欧产直升机改用美制

澳大利亚军方10日表示，计划弃用欧洲空中巴士集团（Airbus）设计制造的太攀蛇（Taipan）直升机，改为引进美国的黑鹰和海鹰直升机。澳大利亚国防部长杜登（Peter Dutton）提出的理由是：印太地区威胁日益严重，澳军须使用有效装备应对。

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众所周知，澳大利亚9月才宣布与美英组成AUKUS防卫联盟，美英将帮助澳大利亚打造核动力潜舰。于是澳大利亚转而取消向法国购买的潜舰，引发巴黎与美英澳的矛盾。

中央社综合报道说：澳大利亚国防部长杜登在宣布计划弃用MRH90太攀蛇直升机之际，明确提到中国构成的“日益严重威胁”。

美联社报导，澳大利亚目前拥有47架由空中巴士集团（Airbus）设计的太攀蛇直升机，原定将服役至2037年，但一直为停飞所困扰。澳洲将停用这些欧洲直升机，并耗资70亿澳币购买40架美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Corp.）旗下的直升机。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亚正在提高其防御能力并已与尤其是美国的国家建立良好伙伴关係。欧洲的太攀蛇直升机并未达标。就这么简单。而且我们希望确保我们国防军拥有最好的装备来保卫这个国家，而黑鹰将提供助力。”

国防部长杜登还表示，黑鹰直升机飞行成本更低廉，而且官员们在过去十年一直对太攀蛇计画感到忧虑。

而新的直升机将使澳洲机队与美国更加一致，鉴于印度-太平洋地区的不稳定，这是一个重要的考量因素。

“我非常清楚地了解我所看到的印太地区日益严重威胁，我希望澳大利亚国防军拥有最有效的装备和训练最精良的人员，来应对这一现实情况。而日本、印度、欧洲国家和北约（NATO）也担忧中国军力增强”。

有报道说：有澳大利亚政界反对派人士指出，目前的坎培拉政府在诸多国防合约的错误决定上，浪费了数以十亿计的澳币。