希腊证实将按计划购买法国护卫舰

希腊政府12月11日向外界证实，希腊将从法国购买3艘护卫舰。此前，美国国务院10日批准了一项对希腊军事合作协议，包括提供4艘新型护卫舰。而就在两个月前，法国与希腊刚刚达成包含3艘护卫舰的初步协议。雅典方面周六的这一澄清被指避免了澳洲潜艇事件引发美法关系紧张的重演。

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希腊国防部的一个消息来源向法新社保证，“希腊和法国的协议是有效的，并将继续下去。这已经在尽可能高的水平上完成。”在法国国防部发表类似声明后，希腊总理随后亲自宣布了这一点。

希腊国防部在周六发布的一份声明中表示，“"政府的决定已经做出（......），这些合同将在不久的将来移交给议会的主管机构进行表决。”

法国总统马克龙和希腊总理米佐塔基斯于9月28日在爱丽舍宫以盛大的仪式缔结了这份价值约30亿欧元的合同。

希腊近年来加强了与法国在军事领域的合作，此前还曾购买了18架“阵风”战斗机。法国则向面对土耳其压力的希腊提供多项支持。

就这一最新争议，巴黎方面在周六迅速澄清了这一问题，解释说向希腊出售护卫舰是既定的，美国的提议已被取消，华盛顿没有暗地行事。

法国军方告诉法新社说，“由于我们一直在与希腊人进行讨论，美国人的提议已经不在桌面上了。几天前就已经签署了。”