七国集团外长：入侵乌克兰将给俄罗斯带来巨大后果和严重代价

美国总统拜登12月11日表示，他已告知俄罗斯总统普京，俄罗斯如入侵乌克兰将付出“毁灭性代价”。为期两天的七国集团外长会议12日在英国利物浦结束后，七国集团外长及欧盟高级代表通过声明表示，“国际法严格禁止任何使用武力改变边界的行为。俄罗斯应该毫不怀疑，对乌克兰的进一步军事侵略将带来巨大的后果和严重的代价，作为回应。”

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拜登周六就10日袭击美国的龙卷风灾害发表讲话。随后，有记者提问称，“总统先生，您能谈谈乌克兰问题吗？是什么让您决定在涉及乌克兰问题时将（派出）美国的地面作战部队排除在外？”

拜登回答说，“桌子上从来没有出现过（这一提议）。你是否准备派遣美国军队参战，进入乌克兰在战场上与俄罗斯人作战？”他说，“事情是这样的：我已经向普京总统明确表示：这是我要说的最后一件事，如果他在乌克兰问题上采取行动，对其经济的后果将是毁灭性的、毁灭性的、第一。”

拜登说，“第二，（若俄罗斯入侵乌克兰）我们会发现，我们将不得不派遣更多的美国和北约部队进入（北约的）东翼--布加勒斯特9国和所有那些我们有神圣义务的北约国家，以保卫它们免受俄罗斯的任何攻击。”

拜登说，“第三，所有这一切对俄罗斯及其态度的影响；世界其他国家对俄罗斯的看法将明显改变。他将付出可怕的代价。”他说，“因此，我们将继续为乌克兰人民提供防御能力。”

七国集团外长和欧盟高级代表周日在会后通过联合声明表示，“我们，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的七国集团外长以及欧盟高级代表，一致谴责俄罗斯对乌克兰的军事集结和侵略性言论。”

声明说，“我们呼吁俄罗斯缓和局势，寻求外交渠道，并遵守其关于军事活动透明度的国际承诺，正如拜登总统在12月7日与普京总统通话时所做的那样。我们重申，我们支持法国和德国在‘诺曼底模式’中为实现全面执行《明斯克协议》以解决乌克兰东部冲突而做出的努力。”

声明强调，“国际法严格禁止任何使用武力改变边界的行为。俄罗斯应该毫不怀疑，对乌克兰的进一步军事侵略将带来巨大的后果和严重的代价，作为回应。”

声明说，“我们重申我们对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺，以及任何主权国家决定其自身未来的权利。我们赞扬乌克兰的克制姿态。我们将加强我们在共同和全面应对方面的合作。”

本次会议的东道主，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）重申，“代表全球50%GDP的七国集团有一个非常一致的声音，非常清楚地表明，如果俄罗斯入侵乌克兰，将面临巨大后果。”

据法新社报导， 美国国务院的一位高级官员周六说，若俄罗斯入侵乌克兰，“许多民主国家准备与七国集团一起采取行动。”