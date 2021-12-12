博雷利：中国现今代表着一个战略和意识形态挑战

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）12月11日参加了七国集团外长英国会议的首日会议。他在会后向媒体表示，“今天在这个民主国家的聚会上，我代表整个欧盟。“

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博雷利在周六会议期间告诉媒体称，“今天在这个民主国家的聚会上，我代表整个欧盟。最大的问题是欧洲东部边境的局势，在乌克兰，俄罗斯正在集结军队。这代表了一种威胁。在今天的会议上，我们所有人都团结一致地支持乌克兰，支持其主权和领土完整。我们处于威慑模式，以使俄罗斯明白，任何可能代表对乌克兰的攻击的行为都会有很高的代价。我们在那里一起支持乌克兰。”

博雷利称，“我们还谈到了中国。中国现今是一个挑战，一个战略和意识形态的挑战。在这方面，我们也必须保持警惕，聚集我们的力量，以确保，例如，在南中国海的航行自由，因为欧盟40%的出口都是通过这些水域。对我们来说，在这些水域保持自由航行是非常重要的。世界的这一部分是欧洲经济的主动脉。”

博雷利在会议期间与东道主英国外交大臣特拉斯（Liz Truss ）、加拿大新任外长若利（Mélanie Joly）等人举行了单独会谈。他还参加了七国集团与东盟外长的视频会谈，并当面会见了应邀赴会的菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）。

据德国《法兰克福评论报》报导，首次作为德国外长在多边会谈中亮相的贝尔博克（Annalena Baerbock）表示，七国集团一致认为，中国既是“影响我们全世界的所有全球问题的合作伙伴”，同时也是“一个竞争者和制度对手”。

来自德国绿党的贝尔博克强调，七国集团通力合作，不是为了一起去“针对谁”，而是为了“支持什么”。据贝尔博克说，美国、法国、德国、英国、意大利、日本和加拿大这七个国家的合作是基于对全球经济的共同理解，而全球经济的基础是民主、法治和人权的价值观。他们还共同关注世界公平贸易和公平共处。

德国将在明年担任七国集团轮值主席国。报导称，贝尔博克以外交方式谈到，虽然他们努力争取在公平条件下与中国合作，但他们首先希望通过尊重人权来实现这一目标。