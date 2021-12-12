德国宣布俄罗斯北溪二号燃气管道不符合欧盟法规，无法获得认证

德国外交部长安娜莱娜·巴尔博克12月12日星期天表示，北溪二号天然气管道无法获得认证，原因是它不符合欧盟能源法规。

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德国外交部长巴尔博克解释说，“这条天然气管道不能获得批准，因为它不符合欧洲能源法的要求，安全问题仍然存在”。11月，德国能源监管机构曾宣布暂停给北溪二号天然气项目发放认证，同时要求总部位于瑞士、负责运营德国和俄罗斯之间天然气管道的财团创建一家根据德国法律注册成立的公司。

北溪二号天然气管道一旦获准通过，将让俄罗斯绕过乌克兰，通过波罗的海，向欧洲供应天然气。该项目遇到了许多政治障碍，首先是乌克兰反对，因为担心这条天然气项目会增加欧洲对俄罗斯天然气的依赖，且可能会被俄罗斯用作施压的手段。

12月12日早些时候，美国国务卿安东尼·布林肯表示，如果莫斯科决定对乌克兰进行军事攻击，天然气不太可能通过俄罗斯和德国之间的北溪二号管道运至欧洲。新任德国总理奥拉夫·舒尔茨周日则保证，德国仍决心维护乌克兰作为通往欧洲的天然气过境路线的地位。舒尔茨称，“我们继续感到有责任确保天然气过境乌克兰，未来也是如此”，“我们还将帮助乌克兰成为一个可再生能源的主要来源国，并从中进行必要的生产。我们正在就如何帮助实现这一目标进行具体谈判”。