默克尔卸任前与美国达成一致：若乌克兰安全恶化，北溪二号将不被允许运营

德国总理默克尔和俄罗斯总统普京于2020年1月19日在柏林。

德国外交部长巴尔博克周日晚间表示，根据柏林和华盛顿之间达成的一项原则性协议，在乌克兰局势进一步“升级”的情况下，目前已有争议的德俄天然气管道“北溪二号”将不被允许运营。

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巴尔博克在德国电视台ZDF一档节目当中进一步解释说，根据前总理默克尔和美方此前达成的统一意见，鉴于安全形势已然紧张，若再度升级，那么北溪二号天然气管道“将不可能投入使用” 。

同一天，波兰总理马特乌斯·莫拉维茨基要求德国总理奥拉夫·舒尔茨“不开放”北溪二号天然气管道。目前柏林和波兰之间仍在就此进行争论。舒尔茨自上周接替默克尔以来首次访问华沙。在联合新闻发布会上，莫拉维茨基重申了波兰的论点，即：波兰有可能“面临来自俄罗斯的敲诈”，以及“北约和欧盟东翼或将不稳”。

肖尔茨保证，德国将“尽一切努力确保乌克兰仍然是输欧天然气的过境国”，而波兰总理则更进一步建议称，“最好不要批准北溪二号的开通”。

这条1200 公里长的管道从俄罗斯联通德国东北部，在波罗的海水域下运行，已于今年9月完工，但由于认证延迟，尚未投入运营。肖尔茨称，如果俄罗斯决定入侵乌克兰，可能会在这条管线上产生“后果”。