是否制裁俄罗斯？欧盟达成立场团结，英国加入

欧盟在12月13日星期一的外长会上，就俄乌问题表现出了团结，称俄罗斯的任何侵略都将伴随着欧盟针对莫斯科的制裁而来，具体制裁措施已有了大的方向。同一天，英国首相约翰逊也在与俄罗斯总统普京的会谈中，敦促后者缓和与乌克兰的紧张局势。此前北约和七国集团也发布了类似的声明。

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欧盟外交事务高级代表约瑟夫博雷利在新闻发布会上表示，“欧盟团结一致支持乌克兰的主权和领土完整”；“部长们今天都非常清楚，对乌克兰的任何侵略都会给俄罗斯带来政治后果和高昂的经济成本”。

2014 年7月俄罗斯吞并克里米亚后，欧盟与美国曾对俄罗斯实施经济制裁，主要针对其能源部门、银行业和国防。欧盟现在正在考虑，在莫斯科试图入侵乌克兰的情况下采取其他的惩罚性措施。博雷利表示，“我们正在以协调的方式与美国和英国研究可以使用何种（制裁），何时制裁，以及如何制裁”。

路透社引述未具名的欧盟外交官的消息，称本次欧盟外长会主要涉及对俄制裁的升级，从旅行禁令，冻结俄罗斯政治人物资产，到禁止与俄罗斯产生银行和金融关联等。此外，欧盟也正在考虑针对北溪二号天然气管道，例如阻止其投入运营，制裁俄罗斯国防公司或能源部门，以及取消天然气供应合同等等。消息人士强调，欧盟认为，只有在俄罗斯军队试图入侵乌克兰的情况下，才会考虑施加此类惩罚。

同在12月13日，唐宁街消息称，英首相鲍里斯约翰逊与俄罗斯总统弗拉基米尔普京举行了会谈，敦促其“缓和与乌克兰的紧张局势”，“通过外交解决僵局”，“强调了英国对乌克兰领土完整和主权的承诺，并警告，任何破坏稳定的行动都将是一个战略错误，会产生严重后果”。