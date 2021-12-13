是否外交抵制冬奥会？欧盟各国立场分歧

欧盟外长会议，尚难统一对北京奥运会立场。图为（从左至右）西班牙外长José Manuel Albares，法国外长Jean-Yves Le Drian 和德国外长Annalena Baerbock。

欧盟于周一尝试就美国呼吁对北京冬奥会进行外交抵制达成共同立场，但在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议开始时，各方立场似乎存在巨大分歧。路透社分析指出，欧盟国家担心中国的报复行为会损害贸易，在贸易和政治之间寻求平衡。

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综合法新社与路透社发自布鲁塞尔消息，欧盟外交官指出，中国在欧盟最亲密的盟友匈牙利绝不会支持外交抵制，但其余26个成员国可能会达成共识。

正因与台湾发展更密切关係而遭中国贸易封锁的立陶宛，则是採取共同杯葛立场的强力提倡者。立陶宛外交部长加布里埃柳斯·兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）宣布他不会前往北京，但表示他对欧洲能达成共同立场持怀疑态度。他在会议开始前说："我一直赞成欧洲的做法，但有时很难找到。”

当被问及如果欧盟未能达成一致，他的立场如何时，他说："我不去"。自从决定在立陶宛开设台湾代表处以来，维尔纽斯和北京的关系一直很紧张。遭中国贸易封锁的立陶宛是采取共同杯葛立场的强力提倡者。

卢森堡外长让·阿塞尔博恩（Jean Asselborn）说，外交抵制不会有帮助。他说赞同法国的立场，"但他认为欧盟不会很快决定可能采取的立场。阿塞尔博恩解释说 ："奥运会总是政治性的，没有政治中立的奥运会。作为一个欧洲公民，我想知道把运动员送到中国，而政治领导人在电视上观看是否正确，"。

法国总统马克龙之前的说法是，纯粹的外交抵制将是 "一个非常小的和象征性的措施"。 法国外交部长让-伊夫-勒德里昂上周说，巴黎希望与欧盟其他国家的首都采取共同立场，这一观点得到了他的新任德国同行安娜莱娜的支持。然而，法国教育部长布朗凯在12月9日的表态更加明确，他说法国不会参与抵制活动。

路透社说， 法国和荷兰也希望达成一个共同的欧洲立场。

奥地利外长沙伦贝格（Alexander Schallenberg则）对 "人为地将奥运会政治化 "有疑虑。他 "非常赞成欧盟的共同立场"，但似乎对任何外交抵制都持保留态度。

德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克周日说：”奥林匹克运动会是对体育的庆祝。我们不应该利用它们来玩弄政治。"

美国、加拿大、澳大利亚和英国已决定对北京冬奥会进行 "外交抵制"，以谴责中国的侵犯人权行为，特别是在其穆斯林占多数的新疆地区。中国政权警告说，这些国家将付出 "代价"。

路透社分析指，犹犹豫豫的态度反映了欧盟希望在中国和美国之间找到一个平衡的立场，因为华盛顿已经宣布对奥运会进行外交抵制。而中国是欧盟的第二大贸易伙伴。

欧盟成员国领导人也将在16日举行的今年最后一场峰会中讨论这个问题。数名外交官表示，法国和荷兰正式将北京冬奥外交抵制议题的讨论列入议程。