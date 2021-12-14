普京要求立即与美国北约就向俄罗斯提供安全保证进行谈判

北约与白罗斯,俄罗斯与北约成员国在东欧的势力图。

在乌克兰局势紧张的背景下，俄罗斯总统普京周二呼吁与北约和美国“立即就向俄罗斯提供安全保证”进行谈判。

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芬兰一直扮演着俄罗斯和西方之间的传统“中间人”角色。克里姆林宫在一份声明当中指出，在与芬兰总统绍利·尼尼斯托交流之后，普京强调，“需要立即与美国和北约启动谈判，以从法律层面确定给予俄罗斯的安全保障”，“此种谈判需要让北约排除其在东欧的势力扩大，同时排除在乌克兰和其他俄罗斯邻国部署威胁性武器系统的可能”。

克里姆林宫表示，普京在与法国总统马克龙谈话时，传达了同样的信息，要求马克龙“理解俄罗斯的担忧，并解决这种担忧”。在12月初的一次视频会议中，普京也曾要求美国总统拜登提供这种类型的法律保证。他认为，1999年以来北约开始向欧洲东部的前苏联加盟国伸出橄榄枝，这违反了苏联解体后双方的承诺。但北约拒绝排除任何扩大联盟的可能性。

本周一，俄罗斯副外长谢尔盖-里亚布科夫警告说，如果俄方要求的谈判没有进行，莫斯科可能会做出“军事回应”。俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫周二在与德国新任外长安娜莱娜·巴尔博克的电话会谈中坚持认为，“需要向俄罗斯”提供“不将北约扩展到欧洲东部的合法正式承诺”。