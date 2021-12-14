欧盟欲改革申根区，应对非法移民和疫情

综合美联社与法新社消息，出于对新冠病毒疫情和白罗斯利用移民进行“混合攻击”的担忧，欧盟的人员自由流动面临着越来越大的压力。鉴于这种情况，12月14日，欧盟欲对进出欧洲等规则进行重大修改。

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申根地区目前包括26个国家，包括非欧盟国家冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士。边境检查的取消，对商业、贸易和旅行来说是一个福音。近170万人生活在一个申根国家，并在另一个国家工作，而每天约有350万人跨越申根区的内部边界。

欧盟委员会副主席席纳斯在斯特拉斯堡公布了边境政策修改提案，这些提案接下来须得到成员国和立法机构的认可才能生效。席纳斯表示：“2015年的难民危机、恐怖分子对欧洲领土的一连串袭击以及全球疫情的大流行，都使申根地区面临压力”，“这是一个均衡、必要的步骤，这不是最终的结局，但足以让申根保持完整”。

目前，法国、德国、丹麦、奥地利、挪威和瑞典每6个月会更新延长国家边境控制，这种国家边境控制在申根制度之下，可按照特殊时期的特殊手段来使用。欧盟表示，为了阻止成员国在申根区内相互实施临时边境检查，本次提案建议，成员国可以依照健康或安全威胁的临时应对方式，实施为期六个月的临时管控，最高延至两年。各国必须提供评估，来证明延长边境管控的合理性，而任何超过18个月的延期都需要欧盟来裁决。

美联社指出，自2015年以来，申根系统一直处于崩溃的边缘，当时有超过100万人未经授权进入欧盟，其中大部分是寻求战争避难的叙利亚人。在法国、比利时和德国发生的一系列极端主义袭击事件也让各国加强了边境管制。2020年初，当新冠大流行来袭时，情况变得更糟。申根区至少17个国家重新引入边境检查，造成交通和供应链的混乱。

最近，白罗斯总统亚历山大·卢卡申科的政府开始“邀请”人们到白罗斯，其中许多是伊拉克人，白罗斯承诺帮助他们通过该国与立陶宛、波兰和拉脱维亚的边界进入欧洲。

为了在紧急情况下收紧欧盟的外部边界，欧盟委员会提议，在外部国家将移民推向欧洲或积极鼓励他们来欧洲时，修改申请庇护的规范：登记避难的过境点数量可能会减少，申请注册可能会拖延四个星期，而不是目前的10天；在处理申请期间，申请者可能会被关押在边境的临时庇护所长达16周；对于那些不被允许入境的人，将快速将其驱逐出境，等等。

欧盟还希望从新冠大流行中吸取教训，更严格地协调申根地区的外部边界，对来自第三国的旅客施加访问限制，例如强制从疫情严重国家地区前来的旅客出示核酸阴性结果或疫苗接种证明，以对抗病毒的传播。这种欧洲外部边境的协调，对于避免再次在申根内进行内部控制是必要的，因为一旦进入申根区，旅客理论上可以自由出入成员国。