立陶宛外交代表团离开北京 安全考量 ？

路透社报道引述外交人士说，由于上个月在维尔纽斯开设事实上的台湾大使馆所引发的危机，立陶宛的一个外交代表团于周三离开中国。

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据一位外交人士称，立陶宛驻北京大使馆的19名成员及其亲属离开中国首都前往巴黎。

路透社报道，这个波罗的海共和国在一份声明中说，已将其最高级外交官从中国召回进行 "磋商"，并补充说，大使馆将暂时以远程方式运作。报道引述一位熟悉此事的外交人士称，人们对立陶宛外交官的安全表示担忧，他们的离开是对“恐吓”的回应。

而中国外交部没有立即回应路透社评论请求。

中国认为台湾是其领土不可分割的一部分，但今年11月18日，立陶宛允许台湾设立“驻立陶宛台湾代表处”，被认为是事实上的大使馆，中国外交部随后发布声明表示强烈不满和严正抗议，称这是损害中国主权和领土完整，粗暴干涉中国内政的行为，随后宣布将中立两国外交关系降为代办级。法国表示对立陶宛支持，认为成员国之间的团结是欧盟的一项基本原则，对一个成员国的任何攻击都是对欧盟本身的攻击。因此法国与欧洲伙伴一起，表示对立陶宛的充分支持。

中国外交部发言人赵立坚11月25曾表示，台湾当局设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”后，该国经济与创新部长透露，立将与美国签署一份价值6亿美元的出口信贷协议。赵立坚批评立陶宛不惜以损害中国主权为“投名状”换取贷款，做不道德且危险的交易。赵立坚说，立陶宛背信弃义，不顾中方严正交涉，不顾国际公理和正义，为大国火中取栗，终将为此付出代价。

另据中国官媒环球网报道，美国国防部官网当地时间13日公布的实录显示，美防长奥斯汀在欢迎立陶宛防长阿尔维达斯·阿努绍斯卡斯访问五角大楼的讲话中，“赞扬立陶宛政府对中国的坚定政策”，并称立陶宛“已成为该地区民主的灯塔。环球网的评论称：“这是立陶宛挑衅完中国后得到美国的赞扬。”

美国国防部网站信息显示，美国与立陶宛签署了一项旨在加强欧洲威慑力的互惠国防采购协议。