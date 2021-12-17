欧盟北约共同警告俄罗斯不要入侵乌克兰：否则将带来巨大后果和代价

欧盟27国领导人12月16日就俄乌边境紧张局势表示，俄罗斯迫切需要缓和其与乌克兰边境的军事集结造成的紧张局势，同时重申全力支持乌克兰的主权和领土完整。欧盟警告俄罗斯，“对乌克兰的任何进一步军事侵略都会带来巨大的后果和代价，包括与合作伙伴协调的限制性措施，作为回应。”北约当天还通过声明指出，“我们对近几个月来俄罗斯在乌克兰边境大量、无端和无理的军事集结表示严重关切，并拒绝俄罗斯关于乌克兰和北约挑衅的虚假说法。我们呼吁俄罗斯立即缓和局势，寻求外交渠道，并遵守其关于军事活动透明度的国际承诺。”

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《华盛顿邮报》3日根据其获取的机密文件报导指，美国情报机构发现俄罗斯正在计划入侵邻国乌克兰，时间可能是明年春天，将动用17万5000大军，目的是迫使乌克兰现政府投降或垮台，西方势力退出“俄罗斯后院”，也就是乌克兰等前苏联所属地区。俄罗斯17日公布了其对美国和北约提出的一系列苛刻要求，这将终止乌克兰或其他前苏联国家加入北约的所有前景，并改写自冷战结束以来维护欧洲安全的许多原则。

莫斯科的要求甚至比俄总统普京提到的“红线”更进一步，他曾宣称俄方需要这些“红线”来使莫斯科免受攻击的威胁，而且许多红线此前已被北约及其成员拒绝。俄罗斯外交部在本周将这些文件交给美国后，于周五在其网站上公布了这些文件。

俄外交部副部长里亚布科夫（ Sergei Ryabkov）说，俄罗斯与美国及其北约盟国的关系已接近一个“危险点”，并指出，北约在俄罗斯附近的部署和演习对其安全造成了“不可接受的”威胁。俄方周五公布的草案包括俄罗斯-美国安全条约和俄罗斯与北约之间的安全协议，内容包括要求在所有1997年后加入联盟的北约国家不部署新的北约部队，不进行北约扩张，不在乌克兰进行北约活动等。

此前，为期1天的欧洲理事会会议周四在布鲁塞尔举行。就俄乌边境紧张局势，欧洲理事会强调，俄罗斯迫切需要缓和其与乌克兰边境的军事集结所造成的紧张局势，同时重申全力支持乌克兰的主权和领土完整。欧盟27国领导人表示，“对乌克兰的任何进一步军事侵略都会带来巨大的后果和代价，包括与合作伙伴协调的限制性措施，作为回应”。欧盟领导人鼓励外交努力，并表示支持“诺曼底模式”，以实现对《明斯克协议》的全面执行。“诺曼底模式”是指由俄罗斯、乌克兰、法国和德国参加的四方会谈。

另就欧盟的安全和防务问题，欧洲理事会会议结论指出，“面对全球不稳定因素的增加、日益激烈的战略竞争和复杂的安全威胁，欧盟领导人同意，欧盟将对其自身的安全和防务承担更多责任，奉行战略行动方针，并提高其自主行动的能力。”

声明表示，“同时，欧盟领导人强调，欧盟致力于建立以联合国为核心的、基于规则的全球国际秩序。他们还强调，欧盟致力于与北约密切合作，充分尊重条约规定的原则和欧洲理事会商定的原则，包括包容性、互惠性和欧盟决策自主权的原则。欧盟领导人支持加强欧盟-北约战略伙伴关系，并期待着关于欧盟-北约合作的第三个联合声明。”

声明说，“欧洲理事会邀请理事会根据欧盟外交与安全政策高级代表2021年11月提交的第一份草案，推进雄心勃勃的战略指南的工作。欧洲理事会将应邀在2022年3月的会议上批准（欧盟）《战略指南针》。”

同样就乌克兰问题，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周四与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了会谈，并召开了联合记者。斯托尔滕贝格当天向媒体表示，“我们呼吁俄罗斯回到外交途径，缓和局势，并尊重乌克兰的主权和领土完整。 ”他强调，“任何对乌克兰的进一步侵略都将产生严重后果。并将付出高昂的代价。”

斯托尔滕贝格说，“北约与乌克兰站在一起。所有盟国都支持乌克兰的主权和领土完整。而且我们不承认俄罗斯对克里米亚的非法吞并。”他强调，“北约对乌克兰的支持并不是对俄罗斯的威胁。乌克兰有权利选择自己的安全安排。这是欧洲安全的一个基本原则。”斯托尔滕贝格补充说，“而乌克兰能否加入北约的决定，将由乌克兰和30个北约盟国单独作出。”

北约周四还通过声明强调，“我们正在认真评估当前局势对联盟安全的影响。我们将始终以坚定的方式应对我们安全环境的任何恶化，包括在必要时加强我们的集体防御态势。 北约将采取一切必要措施，确保所有北约盟国的安全和防御。对乌克兰的任何进一步侵略都将产生巨大的后果，并将付出高昂的代价。北约将继续与相关利益方和包括欧盟在内的其他国际组织密切协调。”

北约的声明称，“我们重申支持乌克兰在其国际公认边界内的领土完整和主权，并呼吁俄罗斯根据其国际义务和承诺从乌克兰撤出其部队。我们支持所有国家有权决定自己的未来和外交政策，不受外界干扰。北约与乌克兰的关系是只属于乌克兰和北约30个盟国的事情。 我们坚决反对任何分裂盟国安全的企图。”

北约表示，“我们准备与俄罗斯进行有意义的对话。我们重申，我们长期以来一直邀请俄罗斯在不久的将来举行北约-俄罗斯理事会的会议。我们知道俄罗斯最近提出的欧洲安全建议。我们很清楚，与俄罗斯的任何对话都必须在对等的基础上进行，解决北约对俄罗斯行动的关切，以欧洲安全的核心原则和基础文件为基础，并与北约的欧洲伙伴协商进行。如果俄罗斯采取具体步骤来减少紧张局势，我们准备致力于加强建立信任措施。 欧安组织也是一个相关的平台。”

声明指出，“北约是一个防御性联盟，将继续为整个欧洲-大西洋地区的和平、安全和稳定而努力。 我们团结一致，捍卫和保护所有盟国。”此外，斯托尔滕贝格周五在与保加利亚新任总理佩特科夫(Kiril Petkov) 出席联合记者会时重申，“北约盟国已经明确表示，我们呼吁俄罗斯立即降级，寻求外交渠道，并遵守其关于军事活动透明度的国际承诺。”

斯托尔滕贝格说，“我们正在认真评估当前局势对联盟安全的影响。我们将以坚定的方式应对安全环境的任何恶化，包括通过加强我们的集体防御态势。北约将采取一切必要措施，确保所有北约盟国的安全和防御。”他指出，“对乌克兰的任何进一步侵略都将产生巨大的后果，并将付出高昂的代价。我们重申，我们支持乌克兰的领土完整和主权。北约与乌克兰的关系仅是乌克兰和北约30个盟国的事。”