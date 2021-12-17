欧盟或通过世贸组织解决立陶宛与中国的贸易争端

欧盟委员会12月17日表示，如果欧盟发现北京违反国际贸易规则的证据，欧盟方面可能会将中国和立陶宛之间的贸易争端提交给世界贸易组织（WTO）解决。不过，分析人士指出，通过世贸组织解决贸易纠纷可能需要太长的时间，无法对立陶宛面临的处境产生立即影响。

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欧盟委员会的一位发言人周五向媒体表示，“欧委会正在收集信息以了解实际情况，然后将决定任何进一步的行动。”该发言人在布鲁塞尔告诉记者称，“我们正在探索在世贸组织的步骤，并向世贸组织提出正式申诉。当然，许多其他步骤在理论上是可能的。”

另一位欧委会发言人说，“为了在世贸组织立案，我们需要有足够的证据，所以这就是我们现在所做的。”该发言人指出，欧委会正在与立陶宛和其他可能面临类似问题的欧盟成员国当局接触。

路透社当天稍早援引两位消息人士的话报导称，在北京与立陶宛就台湾问题发生外交争端之际，中国正在向德国汽车零部件巨头大陆集团（Continental）施压，要求其停止使用立陶宛制造的零部件。

分析人士指出，世贸组织的贸易争端解决机制多年来一直运作不良，即使它能发挥作用，相关程序也可能需要多年才能解决。这就是为什么欧委会在12月8日提出了一个新的“反胁迫工具”。如果实施，该工具将允许欧委会对来自第三国的经济胁迫努力作出比目前快得多和提供更广泛选择的反应。

目前，欧盟只能在所有成员国政府达成共识的基础上在外交事务中采取行动。欧盟“反胁迫工具”将使欧委会能够迅速对胁迫性贸易做法采取反措施，而不需要所有成员国政府的共识，其目的首先是对第三国的胁迫性做法进行威慑。

立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nausėda）16日出席了在布鲁塞尔举行的欧盟首脑会议。据立陶宛总统府的声明显示，瑙塞达向欧盟领导人介绍了立陶宛和中国之间关系的现状。他强调，立陶宛正处于严重的经济、政治和外交压力之下，并为立陶宛公司在中国市场的运作设置了障碍。

瑙塞达说，“立陶宛目前所处的情况再次表明，欧盟作为一个整体必须减少对中国的依赖。我们期待着欧盟在这个问题上的声援和支持。我们必须发出一个明确的信息，即经济压力不能被用于政治操纵，国家之间的关系必须基于国际法。”