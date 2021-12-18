俄罗斯谴责北约逼近战争边缘，如果西方无视其诉求，将加大筹码

美联社12月18日星期六报道称，俄罗斯副外长谢尔盖-里亚布科夫当天表示，如果美国及其盟国继续采取挑衅行动，无视莫斯科对北约停止向乌克兰扩张的诉求，俄罗斯可能会采取新的措施。

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俄罗斯外交部副部长里亚布科夫指责西方在与俄罗斯的关系中“不断朝着边缘逼近”，并警告说，如果西方不认真对待俄方的要求，莫斯科也可能“加大筹码”。继俄罗斯总统普京与美国总统拜登上周通电话表达俄方的安全忧虑后，俄罗斯已向美国和北约分别发出一份安全协议。里亚布科夫在回答有关西方威胁对莫斯科实施严厉新制裁的问题时表示，"他们一直寻求让不可能的事情变得可能"，“但他们没有考虑到，俄方也会保护自身安全，也会以类似于北约逻辑的方式行事，也会寻求把不可能的变得可能”，“俄方将找到确保自身安全所需的所有必要方式，手段和解决方案”。但他没有详细说明，如果俄罗斯的要求被西方拒绝，俄罗斯可能会采取什么行动，只是说，“北约部队在波罗的海和黑海地区靠近俄罗斯的地带做了挑战俄罗斯核心安全利益的部署”，"任何人都不应该低估莫斯科在保护其国家安全利益上的决心”。

北约秘书长斯托尔滕贝格周五强调，与莫斯科的任何安全谈判 ，都需要考虑到跨大西洋联盟的顾虑，并让乌克兰和其他合作伙伴参与其中。 美国正在和盟友等讨论俄罗斯的这些建议，但指出，所有国家都有权在没有外界干涉的情况下，决定自己的未来。

里亚布科夫说，北约的举动“越来越具有挑衅性”，将其描述为"在战争的边缘摇晃（保持平衡）"。他补充说，俄罗斯现在希望在加大赌注之前，听到西方的回应。他称，"不希望发生冲突， 而是希望在合理的基础上达成协议"；"我希望，答案将是相对建设性的，希望我们能够坐下来谈”。