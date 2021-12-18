俄警告北约，不同意安全保证将有军事风险，俄将开启反威胁模式

俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科12月18日星期六表示，俄罗斯向美国提出的安全承诺提议，是为了“将潜在的军事场景，转变为政治进程”。

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俄罗斯在本周五表示，希望从北约处获得具有法律约束力的保证，希望北约承诺放弃在东欧与中亚等多国的任何军事活动可能性。俄方发布的两份文件当中，对美国和北约在前苏联成员国的军事活动发出包含以下几点的诉求：禁止北约的任何扩张行为；禁止美国在非北约成员国的前苏联国家建立美国军事基地；禁止美国以任何军事活动为目的，使用前苏联成员国境内的基建设施，或与这些国家发展双边军事合作；要求北约承诺，永不扩大成员国清单，永不在乌克兰等欧洲东部国家，南部高加索国家，中亚国家的领土上开展任何军事活动等。

国际文传电讯社同一天报道称，莫斯科已准备好进行会谈，“将军事或军事技术的对峙局面，转变为强化军事安全的政治进程”。当中引述俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科的话，称“如果北约拒绝俄方的安全保障诉求，俄方将会转而开启‘反威胁’模式”。他解释称，“目前（事态）已逼至边缘，俄方的提议完整地呈现了俄罗斯对国家利益和对欧洲军事安全的观点”；“俄方已经迈出了这一步，不可能再无视俄方的诉求，在俄方的诉求上无意义地磨嘴皮子了”。格鲁什科称，如果俄罗斯和北约达成了一致，那么“欧安组织，欧洲-大西洋，欧亚这些区域的各个国家的军事安全都会得到强化”，“如若不然，俄罗斯也将进入‘反威胁’模式，到时若再问为什么俄罗斯要这么做，将会为时已晚”。