北约欧盟最高司令建议强化扩军至罗马尼亚和保加利亚

路透社12月18日星期六引述德国“明镜周刊”同一天的报道，称俄罗斯在与乌克兰临近处大量屯兵之际，北约高级将领建议北约在保加利亚和罗马尼亚强化军事存在。

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就在俄罗斯要求北约给出对其在东欧，中亚等地的安全承诺之际，“明镜周刊”报道称，按照北约欧洲盟军最高司令托德-沃尔特斯的相关建言，北约应当扩张其已在进行当中的“强化前沿”行动。在这一行动之下，北约已经向波罗的海国家和波兰东部派驻了部队。

路透社强调，“明镜周刊”并没有直接引用沃尔特斯的话，只是说，已掌握了沃尔特斯相关提议的信息，称沃尔特斯在与北约“伙伴国”的军事领导人进行视频对话时，“呼吁在北约东部边境增加部队”。“明镜周刊”称，若得到执行，该提议实际上将通过“强化前沿”行动，在罗马尼亚和保加利亚强化北约的存在。

北约拒绝对“明镜周刊”的这一报道发表评论。不过路透社指出，无论是保加利亚还是罗马尼亚，两国都欢迎北约进驻。

北约秘书长斯托尔滕贝格周五曾指出，北约将“不断评估需求，衡量北约是否需要做出调整，包括该地区东南部的存在。因为北约需要确保始终能够保护和捍卫盟友免受任何威胁”。同一天，斯托尔滕贝格在北约总部迎接了到访的保加利亚新总理基里尔·佩特科夫，这是佩特科夫作为保加利亚总理的第一次出国访问。斯托尔滕贝格对佩特科夫表达了北约的感谢，感谢保加利亚在黑海地区为集体安全做出的贡献。 他还赞扬保加利亚在西巴尔干地区维持稳定的努力。