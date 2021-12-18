英防相：若俄罗斯入侵乌克兰，英国及盟国极不可能出兵

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）最新在采访中就乌克兰与俄罗斯边境紧张局势向英媒表示，如果乌克兰被俄罗斯入侵，英国或其盟国不太可能出兵保卫乌克兰。英国首相约翰逊周一曾与俄总统普京通话，重申英国对乌克兰领土完整的承诺，并警告说莫斯科的任何破坏稳定的行动都将是一个“战略错误”。

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华莱士星期四在接受英国《旁观者》周刊采访时说，乌克兰“不是北约成员，所以极不可能有国家（北约成员国）会派兵进入乌克兰挑战俄罗斯”。“我们不能骗大家说我们会这样做，”他说，“乌克兰人也清楚这一点。”

当被问及这是否意味着乌克兰孤身无援时，华莱士说，“我们都可以在能力建设方面提供帮助，但在某种程度上，乌克兰不在北约，这就是为什么我们在外交上尽最大努力，对普京说不要这样做。”

约翰逊在本周一与普京的通话中曾警告后者，如果俄罗斯入侵乌克兰，将面临“重大后果”。他向普京重申了英国对乌克兰领土完整的承诺，并警告说莫斯科的任何破坏稳定的行动都将是一个“战略错误”。欧盟27国领导人周四就俄乌边境局势同样表示，俄罗斯迫切需要缓和其与乌克兰边境的军事集结造成的紧张局势，同时重申全力支持乌克兰的主权和领土完整。

北约当天还通过声明指出，“我们对近几个月来俄罗斯在乌克兰边境大量、无端和无理的军事集结表示严重关切，并拒绝俄罗斯关于乌克兰和北约挑衅的虚假说法。我们呼吁俄罗斯立即缓和局势，寻求外交渠道，并遵守其关于军事活动透明度的国际承诺。”

华莱士和乌克兰防长奥列克西·尤里约维奇·雷日尼科夫(Oleksii Yuriyovych Reznikov)曾于11月16日发表了一份联合声明，称他们对俄罗斯的军事集结感到“担忧”。声明补充说，“英国与乌克兰人民并肩站在一起，并将继续其支持他们的长期决心。”

美国情报部门称，俄罗斯已在乌克兰边境附近驻扎了约7万名军队，并开始计划最快在明年初进行入侵的可能性。美国总统拜登12月8日表态排除了若俄罗斯入侵乌克兰美国将单方面动用武力的可能性，并表示他希望尽快让俄罗斯和北约盟国之间举行会议。

拜登11日续指，他已经告诉普京称，如果入侵乌克兰，俄罗斯将付出“惨重代价”，并将面临毁灭性的经济后果。据《华尔街日报》17日报导，美国和乌克兰官员表示，拜登政府正在考虑一项计划，将曾经分配给现已解散的阿富汗军队的直升机和其他军事装备重新部署到乌克兰，在俄罗斯军队在乌克兰边境附近集结之际助其迅速加强防御。

报导称，乌克兰正在寻求这些装备，并与美国国防部官员讨论了这个问题，五角大楼官员普遍支持向乌克兰提供更多武器。美国官员说，美国国家安全委员会(NSC)尚未批准武器交付，同时政府寻求外交解决方案，以使莫斯科放弃军事施压活动。

美国官员说，此前指定给阿富汗国家安全部队的军事装备包括俄罗斯制造的米-17直升机。这些直升机将为乌克兰军队提供更大的机动性。一名乌克兰官员说，乌克兰官员还一直在游说美国政府安装防空系统，包括“毒刺”(Stinger)地对空导弹，以帮助他们抵御俄罗斯飞机。