德国新任防长首访选择立陶宛：这是北约盟国团结的信号

德国新任国防部长、社民党人兰布莱希特（Christine lambrecht）12月20日对立陶宛进行了访问，这也是自她担任德国防长以来的首次对外访问。兰布莱希特一行得到了立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯（Arvydas Anusauskas）的接机欢迎。德立两国防长在会谈后共同表示，“我们必须明确指出，俄罗斯无权告诉北约成员国他们应该如何行事。”

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德国和立陶宛国防部长及团队周日举行了会谈，并召开了联合记者会。兰布莱希特此行还对作为北约“增强型前沿存在”（eFP）任务，驻扎在立陶宛境内的德国官兵进行了视察和慰问。

兰布莱希特在视察中向德国官兵和立陶宛官员表示，“我们在立陶宛这里非常刻意地发出一个明确的信号--一个威慑的信号”。德国国防部称，兰布莱希特首次外访选择立陶宛是“盟国之间凝聚力的一个信号。”

兰布莱希特站在立陶宛防长身边告诉媒体称，“我们坚定地站在我们的伙伴和朋友一边。”她强调，乌克兰的紧张局势必须通过外交途径解决，但同时也需要采取可靠的威慑。据悉，双方在会谈中讨论了区域安全问题以及进一步加强和深化两国间合作的机会。

阿努绍斯卡斯说，“我们感谢德国对我们地区安全的坚定承诺。”立陶宛国防部指出，两国防长都认为俄罗斯的要求是不可接受的。这种要求的唯一目的是分裂北约联盟的团结。俄罗斯外交部在周五稍早时公布了与美国和北约的安全协议草案。

兰布莱希特在记者会上提到，“乌克兰的局势非常严重，我可以理解我们的波罗的海盟友的担忧，如果有人感到受到威胁，我也可以理解。”她强调，“我们坚定地站在我们的合作伙伴和朋友一边。”

作为北约任务的一部分，德国官兵目前与其他5个盟国的军队一起驻扎在立陶宛。兰布莱希特说，“我们在这里的定位非常好，这是一个良好和重要的信号。”她补充说：“但并非一切都很好”。她承诺将应对这些挑战。面对东部来自俄罗斯的威胁，德军已经在立陶宛境内部署了近5年的时间。

兰布莱希特本周在接受《星期日图片报》采访时曾表示，“我非常关切地看着那里（俄乌边境）发生的事情。我也非常理解乌克兰人的恐惧。这就是为什么我周日的第一次任务是前往立陶宛，视察北约快速反应部队，以了解士兵们如何看待该地区的局势。很明显：侵略者是俄罗斯。我们必须尽一切可能阻止事态升级。这也包括严厉制裁的威胁。”

而就“北溪2号”天然气管道是否也属于欧盟制裁名单的提问，兰布莱希特说，“我们必须使用我们拥有的整套工具。现在我们必须针对普京和他周围的人。那些对侵略负有责任的人必须感受到个人后果，例如他们不能再前往巴黎香榭丽舍大街购物。”她说，“我们必须用尽外交和经济制裁的所有选择。所有进一步的步骤都必须在联盟中密切协调。”

当被问及是否支持北约要求的成员国国防支出占GDP2%的目标时，兰布莱希特回答说，“我支持联盟协议中商定的3%的目标，并涵盖我们的军事、外交和发展支出。好在奥拉夫·肖尔茨（德国新总理，Olaf Scholz）已经明确表示，他希望在预算的可能范围内更好地在财政上装备联邦国防军。”