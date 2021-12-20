欧盟药品局支持批准 Novavax 疫苗

欧盟药品管理局表示，2份大型研究的数据显示，诺瓦瓦克斯以蛋白质为基础的新冠疫苗，防护力约有90%。欧盟药品管理局说：“经过通盘评估后，我们的人类用药委员会（CHMP）做出一致结论，认为这支疫苗的数据强健，达到欧盟的效力、安全性和品质标准。”

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欧盟药品管理局也指出，诺瓦瓦克斯疫苗对于一些“高关注变异株” 如奥密克戎的防护力如何，目前相关资料仍有限。

路透社和中央社报导，诺瓦瓦克斯表示，将自1月起对欧盟27国交运疫苗。欧盟监管当局支持的消息传出后，在美国那斯达克股市挂牌的诺瓦瓦克斯盘前股价应声大涨约10%。

诺瓦瓦克斯的疫苗品牌名称是Nuvaxovid，以接种2剂为一个疗程。这支疫苗如果要在美国获准接种，可能还得等上一段时间，诺瓦瓦克斯得先解决在当地的制造问题，预期年底才可能递件。

诺瓦瓦克斯8月和欧盟签订最多2亿剂的供应合约。一旦疫苗获得欧盟药品管理局背书，欧盟执行机关欧盟执行委员会（将做出最后决定，通常会与药品管理局意见相符。

诺瓦瓦克斯的疫苗11月率先在印尼获得监管核准，目前正在等待日本政府批准，在当地将由武田药品公司负责制造批发。

诺瓦瓦克斯的疫苗在全球约有8个生产地点，包括在全球最大疫苗制造商印度血清研究所（Serum Institute of India）的产线。世界卫生组织17日已核准将印度血清研究所生产的诺瓦瓦克斯疫苗版本COVOVAX列入紧急使用名单。