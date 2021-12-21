德国新政府上台后 中德领导人通话

中国国家主席习近平当地时间12月21日晚同德国总理朔尔茨通电话（Olaf Scholz）。

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据中国官媒新华社报导，习近平再次祝贺朔尔茨就任德国总理。

习近平表示，“中方高度重视中德关系。近年来，中德合作一直是中欧合作的‘领头羊’，这是两国顺应时代发展潮流作出的正确选择。明年将迎来中德建交50周年。回望半个世纪，中德关系展现了充足的活力、耐力、韧力、潜力；展望未来50年，两国应放眼全球，着眼长远，开拓进取，努力实现中德关系新发展。”

就中德关系，习近平还提出，“第一，坚持从战略高度把握两国关系大方向；第二，坚持以务实态度积极推动两国互利合作；第三，坚持携手应对挑战，为全球治理作出新贡献。”

报导指，习近平强调，“中欧是全球两大独立自主的力量，有着广泛战略共识和共同利益。双方要坚持全面战略伙伴关系这一定位，坚持相互尊重、互利共赢原则，确保中欧关系始终健康稳定发展。希望德方继续为稳定中欧关系发挥积极影响，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。”

柏林方面，德国总理府就两国领导人的通话发表了一篇简短的声明。德方的声明称，“联邦总理奥拉夫·朔尔茨今天与中国国家主席习近平通了电话。在朔尔茨总理就职之际的会谈中，两人主要讨论了深化双边伙伴关系和经济关系、欧盟-中国关系的发展以及国际问题。”