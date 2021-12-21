普京指责西方造成紧张局势 要求北约提供安全保障

俄罗斯总统普京12月21日在对俄国防部和军队的高级官员讲话时警告说，俄罗斯准备采取“军事技术措施”，以回应西方在乌克兰冲突问题上的“不友好”行动。普京重申，要求美国及其盟国保证北约不会向东扩张，并指责西方国家应对“正在欧洲加剧的紧张局势”负责。

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普京周二在俄罗斯国防部对高级官员说，美国及其盟友“必须明白，我们没有地方可以进一步撤退”，俄罗斯不能允许他们在乌克兰部署导弹，这些导弹离莫斯科只有几分钟的打击距离。普京说，俄罗斯将“采取充分的军事技术应对措施，并对不友好的步骤作出严厉的反应。”

普京没有具体提到在乌克兰采取进攻行动的可能性，俄罗斯外交官此前曾表示，俄罗斯可能采用其他措施，比如将中程导弹移至欧洲目标的打击范围内。莫斯科称，这将是对美国在2018年单方面退出《中导条约》的一种惩罚。

俄罗斯外交部10日公布了与美国和北约的安全协议草案。俄方在草案中列举向美国和该组织开出的一系列条件，包括“北约不会进一步东扩”、不吸收原苏联加盟共和国加入北约等。

普京周二讲话的部分内容似乎是为了给俄罗斯在乌克兰发起新的军事行动提供理由，他在谈到美国对基辅的支持时说，“美国在乌克兰的所作所为就在我们家门口。”

普京说，“他们应该明白，我们已经无处可退了。在他们的保护下，他们正在武装和怂恿来自邻国的极端分子针对俄罗斯。例如，在克里米亚。他们以为我们会袖手旁观吗？”

普京在讲话中没有为他的说法提供任何具体证据。俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(Sergei Shoigu)声称，一家未透露姓名的美国私营军事公司获得了化学武器，并计划在乌克兰东部城市阿夫杰耶夫卡和克拉斯尼利曼发起“挑衅”。俄军方以前在叙利亚也提出过类似的说法，尽管预测的攻击往往没有发生。

在他的讲话中，普京再次要求西方作出法律保证以确保俄罗斯的安全，但普京说他很难相信美国会遵守协议。

普京对与会的俄军事官员们说，“我们需要有法律约束力的长期保证。”他说，“你们和我都很清楚，即使是他们，法律保证，也是不可信的，因为美国很容易就退出其因某种原因而失去兴趣的所有国际协议......不做任何解释。”

俄罗斯在近代史上一直有以与其他大国建立所谓“缓冲国”或“缓冲区”的说法，来使其对外领土或影响力的扩张合法化的做法。从19世纪沙俄与大英帝国在阿富汗及中亚地区进行的百年博弈，再到二战结束前及冷战中前苏联对东欧的控制和扩张，至今屡见不鲜。

美国负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿卡伦·唐弗里德（Karen Donfried）周二表示，尽管欧盟和北约成员国普遍感到震惊，认为俄方提出的许多要求是不可能的，会削弱西方军事联盟，但华盛顿计划在下个月与莫斯科就安全建议展开双边会谈。

唐弗里德告诉记者说，“我们准备讨论俄罗斯提出的那些建议。有一些事情我们准备去做，而且我们确实认为进行讨论是有好处的”她说，“这些文件中（提出）的其他东西，俄方知道将是不可接受的。”

唐弗里德说，会谈日期将与莫斯科商定，但会谈将与俄罗斯和北约之间以及欧洲安全与合作组织（OSCE）内部的会谈同时进行。她说，北约成员国将于周二举行会议，讨论与俄罗斯会谈的可能形式，而欧安组织也已开始准备工作。

唐弗里德强调，“让我说清楚：没有欧洲（到场），就不会有关于欧洲安全的会谈。”这是对一些东欧国家担心华盛顿和莫斯科可能进行大国交易的担忧。她说，“这里的关键是联盟的团结和联盟的凝聚力。”