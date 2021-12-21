Omicron疫情扩大 德建议追加剂缩短至3个月

新冠新变异株Omicron疫情扩大，德国政府专家委员会建议将施打追加剂的间隔时间从原来的6个月缩短至3个月。

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德国防疫主管机关罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）旗下的常设接种委员会21日表示，Omicron变异株可望在“最短时间内”主宰国内疫情，为预防重症和减少传染风险，建议所有成年人在完整接种疫苗的3个月后施打追加剂。

这个由独立专家组成的委员会，原本建议6个月的间隔期。

接种委员会强调，根据最新数据，打完2剂疫苗后的3至4个月，对抗Omicron的保护力显著下降，打第3剂可重新提高保护效果，不过能维持多久目前还不清楚。

至于第3剂要打那一种疫苗，委员会认为BNT/辉瑞（BioNTech/Pfizer）或莫德纳（Moderna）皆可，两种效果一样好。

生产BNT/辉瑞疫苗的BioNTech执行长沙欣（Uğur Şahin）日前也指出，鉴于Omicron迅速扩散，打完2剂已无法提供足够的保护力，不能算完整接种，建议接种第2剂间隔满3个月即可施打追加第3剂。

Omicron病毒株正在德国迅速传开，根据人口最多的北莱因-西发利亚邦（Nordrhein-Westfalen）的统计，到20日为止Omicron的确诊案例有1122例。