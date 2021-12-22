欧盟正式针对波兰启动法律程序

10月10日，在波兰华沙举行的示威活动中，人们挥舞着欧盟和波兰的旗帜，支持波兰与欧盟缓和关系。

由于波兰宪法法院挑战了欧洲法律之于成员国本国法律的地位，布鲁塞尔方面于本周三启动了针对波兰的法律程序。这一行动立即招致了波兰方面的谴责。

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今年10月，波兰宪法法院裁定，波兰的法律若和欧盟的法律出现冲突，那么波兰法律将会高于欧盟法律。然而当加入欧盟时，成员国有义务使本国的法律符合欧盟的规定。

12月23日，欧盟委员会在启动其针对波兰的法律行动时表示，今年波兰宪法法庭的两项裁决“明确挑战了欧盟法律的首要地位”，同时还对该法院的合法性提出了质疑。欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼指出，欧盟委员会认为，波兰宪法法院的裁决违反了欧盟法院的相关规定，以及欧盟法的相关部分，波兰法院也“不再符合（欧盟）条约的要求，不再是依欧盟法设立的，独立且公正的法庭”；“欧盟是一个价值观和法律的共同体，欧洲人在条约下的权利必须受到保护，无论他们住在联盟的哪个地方”。

欧盟本次针对波兰的法律行动第一步，涉及向其发送“正式通知函”，要求波兰做出反应，提供信息。波兰政府应在两个月内作出详细答复。若不遵守欧盟法院裁决，波兰可能面临巨额罚款，并可能丧失投票权。

波兰总理马特乌斯·莫拉维茨基谴责欧盟的这一决定，称这显示出欧盟的“民主集中倾向和官僚集中倾向”，并保证波兰的宪法法院满足“所有有关独立的要求”。莫拉维茨基解释称，“波兰宪法法院是真正的波兰共和国的最高法律”，“如果欧盟委员会误解了“欧盟条约”第5条（划定联盟和国家权限）的原则，那么这显然是有问题的”。

波兰在10月27日被欧洲司法机构判处定期缴付罚款：每天100万欧元，直到争议性的最高法院纪律分庭停止运作；9月也曾被判处每天缴纳50万欧元，直到关闭一处褐煤矿。但华沙已拒绝付款。

自2015年以来，波兰的民族主义保守派“法律与正义”党发起了司法改革，此后欧盟与华沙一直处于对峙的状态。波兰多次被欧洲法院认定“破坏司法独立”，但波兰希望通过打击司法机构内部的腐败现象，来证明其改革是合理的。有争议的改革还会阻碍欧盟委员会对波兰疫情后复苏计划扶持金的批准，该计划规定支付239亿欧元的复苏赠款和121亿欧元的复苏贷款。布鲁塞尔方面明令波兰停止法官纪律分庭的活动，但至今无果。