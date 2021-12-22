欧盟称信任美国北约和俄罗斯谈判时会捍卫欧洲利益

从左起，欧盟外交政策负责人何塞普·博雷利、欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼、欧盟司法专员迪迪埃·雷恩德斯和欧盟邻里与扩大事务专员奥利弗·瓦尔赫伊，摄于布鲁塞尔欧盟总部，2021年12月22日。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周三表示，欧盟信任美国和北约在与俄罗斯讨论欧洲安全问题时，会捍卫欧洲的利益。

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博雷利在一份声明中写道：“欧盟将与美国和北约合作，以确保在与俄罗斯就欧洲安全进行的任何可能的讨论当中，捍卫欧洲的利益”。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫宣布，俄罗斯与美国，俄罗斯与北约这两组关于莫斯科在乌克兰危机背景下安全保证诉求的首次讨论，预计将在明年1月举行。

在西方指责俄罗斯有侵略倾向之际，俄罗斯虽否认有侵略意图，但却在与乌克兰接壤的边境集结了数万士兵。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利指出，“今天，欧洲的安全受到威胁”。他重申，欧盟“与其伙伴和盟国”将“坚决应对任何进一步侵犯乌克兰主权的行为”，同时呼吁进行对话和谈判。他强调说：“任何关于欧洲安全的真正讨论，都必须基于欧安组织和联合国，欧安组织和联合国是欧盟安全架构的真正支柱，必须基于对这两者的承诺和义务，强化之，而非进行侵蚀；这样的讨论必须具有包容性，并且必须考虑到所有相关方的关切点和利益所在”。

俄罗斯在上周提交了两份条约草案，一份针对美国，另一份针对北约，当中提出了其缓和局势的条件与诉求。这些文本旨在禁止北约扩大，特别是向乌克兰伸出橄榄枝，并限制西方在东欧和前苏联中亚与高加索等国产生的国家军事合作。

美国负责欧洲事务的助理国务卿凯伦-唐弗里德周二表示，预计与俄罗斯的对话将在明年1月开启，同时警告莫斯科，其一些要求是“不可接受的”。她指出，“没有欧洲人，就没有关于欧洲安全的讨论”，美方“明确表示，谈判将有北约30国的参与”。