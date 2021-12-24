卫星图显示俄罗斯继续在克里米亚和乌克兰东部不远处部署军队

路透社12月24日报道称，一家美国私营公司拍摄的新的卫星图像显示，俄罗斯近几周继续在克里米亚和乌克兰东部的不远处部署军队。

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这些卫星图像来自美国的航天技术公司Maxar Technologies，该公司主打地球观测，卫星产品，通信等。

本周四晚些时候Maxar Technologies公司发布了卫星图像，当中显示的是俄罗斯于2014年从乌克兰吞并的克里米亚的一处基地。根据Maxar Technologies的图像，这个基地在今年10月的时候是半空的，而到了12月13日，里面却挤满了数百辆装甲车和坦克。该公司在一份声明中指出，“一支由数百辆装甲车组成的新旅级部队已经抵达俄罗斯驻军”，“其中包括BMP系列步兵战车、坦克、自行火炮和防空设备”；“在过去的一个月里，我们的高分辨率卫星图像观察到，俄罗斯在克里米亚以及俄罗斯西部乌克兰边境周边的几个训练区，有一些新的部署”，并列举了克里米亚的三地，和俄罗斯西部的五地。

来自同一家公司的另外一些图像显示，俄罗斯西部毗邻乌克兰东部的索罗迪，也在12月出现了比9月要更加集中化的军事设备。此外，乌克兰边境以北260公里处的俄罗斯叶利尼亚市，和俄罗斯南部的波戈诺沃训练场，也出现了进一步的军事集结的动态。

路透社强调，目前暂时无法独立验证来自Maxar Technologies公司的上述卫星图像。克里姆林宫周五则重申，俄罗斯保留权利，在自身认为合适的情况下，在俄罗斯领土上调动自己的军队，同时提醒称，西方国家仍在俄罗斯边界附近进行挑衅性的军事演习。

美国、欧洲和乌克兰领导人指责俄罗斯自4月后，再次从10月开始，在乌克兰边境附近集结军队。4月的那一次俄罗斯军队集结，Maxar Technologies公司也发布了卫星图。美国总统乔拜登等指出，莫斯科似乎正在权衡，下个月对乌克兰发动袭击。不过莫斯科一再否认。

12月24日，被问及俄罗斯在乌克兰附近集结军队一事时，克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫表示，莫斯科正在采取行动捍卫自己的安全。佩斯科夫说：“在北约、美国和各个欧洲国家采取非常不友好的行动的背景下，俄罗斯正在自己的领土上调动自己的军队”，“他们在我们的边界附近进行高度明确的演习”，“这迫使我们采取一些措施来保证自身的安全。”