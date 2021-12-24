欧洲天然气价格破纪录，俄罗斯建议批准北溪二号天然气管道来缓解

俄罗斯总统普京12月24日星期五表示，欧盟目前天然气价格创纪录，这“只能归咎于欧洲人自己的政策”，且“一些成员国正在欧盟内，以高得多的价格转售廉价的俄罗斯天然气“。

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路透社当天报道称，欧洲的基准天然气价格本周二攀升至新纪录，自年初以来，价格上涨了近 800%；周五价格有所回落，但涨幅仍在400%以上。对此，普京呼吁欧盟批准天然气路线“北溪2号”，以“缓解价格”。从俄罗斯到德国的管道已经在今年9月建造完工，目前仍在等待柏林和布鲁塞尔的监管部门批准。

“北溪2号”天然气管线遭到美国和尤其是部分东欧国家的反对。这些国家表示，“北溪2号”将使欧盟更加依赖俄罗斯的天然气。目前，欧盟天然气需求量的35%是由俄罗斯提供。

俄新社报道称，在俄罗斯国务院和教科委员会的联席会议上，普京表示，“欧洲天然气市场若有额外的天然气供应，肯定会降低交易所、现货（市场）的价格”。

德国的天然气传输系统运营商Gascade的数据显示，将俄罗斯天然气输送至西欧的亚马尔欧洲管道，截至周五已经连续第四天出现反向流动，将燃料从德国反向输送至波兰。而俄罗斯天然气巨头“俄气工业股份公司”也尚未预订12月25日通过亚马尔欧洲管道出口的运力。

国际文传电讯社报道称，普京在谈到天然气反向流动时说：“欧洲市场上的俄罗斯天然气并没有增加，因此价格正在上涨”。他在周四还提到，“德国并没有去缓解过热的市场，而是正在向波兰和乌克兰转售俄罗斯天然气”。

与此同时，另外一条从乌克兰过境的俄罗斯天然气向欧洲输送的管线，其每日天然气运输量也已经从109mcm减少到87.7mcm。

乌克兰天然气运输系统公司的首席执行官指出，基准欧洲天然气价格周二飙升至每1000立方米2200欧元以上，由于供应短缺，欧洲创造了从储备当中提取天然气的记录；“在这个时候减少对欧盟的天然气供应，表明这些不是经济决策，而是纯粹的政治决策，旨在给欧盟加压，使欧盟尽快启动俄罗斯的北溪2号天然气管线”。