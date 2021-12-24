波兰副总理：德国要将欧盟变成德意志第四帝国

在欧盟和波兰加深不睦之际，波兰执政党“法律与公正”党党首雅洛斯劳-卡钦斯基在周五的一次采访中，指责德国试图“将欧盟转变为联邦制的‘德意志第四帝国’”。

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法新社强调，卡钦斯基被广泛认为是波兰任何重大变革的源头，他目前是波兰执政党“法律与公正”党的党首，同时也是波兰负责国家安全事务的副总理。他对波兰日报GPC表示，有些国家“对在欧盟的基础上建立德国第四帝国的前景并不热情”。

卡钦斯基特别解释道：“德意志第四帝国”这个词“没有任何贬义，不是德意志第三帝国（纳粹），而是第一个（罗马）”。卡钦斯基表示，“如果我们波兰人同意这种现代的屈服，我们就会以不同的方式被贬低”。他还指责欧洲法院，称这是“联邦主义者们用来强加自己想法的基本工具”。卡钦斯基称，“欧洲法院可以对欧洲法律做出释义，从中得出几乎是篡权的结论，欧洲法院事实上已经正在这么做了”。

近期，德国新任总理奥拉夫·舒尔茨访问波兰期间，波兰总理莫拉维茨基形容德国联合政府对欧盟更大的联邦制的支持是“乌托邦式的，因此是危险的”。莫拉维茨基对舒尔茨强调了欧洲是“主权国家的欧洲”这个概念当中的“主权”二字。

布鲁塞尔与华沙自2015年波兰发起司法改革后，陷入长期而深刻的对峙。布鲁塞尔指责华沙破坏法官独立性，而波兰宪法法院在6月挑战了欧盟法院的权威，并于10月再次质疑欧洲法律之于波兰法律的优先地位。在刚刚过去的周三，布鲁塞尔根据波兰宪法法院的这些判决，启动了针对波兰的法律程序。