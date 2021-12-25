乌克兰总统与美国两党议员视频通话, 强调美国参与乌东和平进程的重要性

乌克兰总统泽连斯基周五与20多名美国两党参议员和国会议员就乌克兰与俄罗斯的紧张局势，俄罗斯输西欧的天然气管线北溪二号等问题举行了视频通话。

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乌克兰总统办公室表示，总统泽连斯基与美国参议员和国会代表就俄罗斯军队集结，以及乌克兰东部饱受战争蹂躏的局势进行了交谈，同时谴责北溪二号天然气管线项目“是一个地缘政治计划”和俄罗斯的“能源武器”，对准的是整个欧洲大陆。

乌克兰总统办公室的声明强调了“让美国参与乌克兰东部和平解决进程的重要性”。声明援引泽连斯基的话说：“现在比以往任何时候都需要果断的行动，而不是讲话”；他强调，自己的目标“是阻止乌克兰东部的流血事件继续下去…如果不结束顿巴斯的战争，就没有欧洲的安全”。

泽连斯基和美国议员们还谈到了对俄罗斯施加进一步制裁压力、华盛顿支持基辅的“欧洲-大西洋愿景”，以及乌克兰加入北约的前景。

自俄罗斯2014年吞并乌克兰的克里米亚半岛，乌克兰东部顿巴斯地区爆发亲俄分裂主义叛乱以来，俄罗斯和乌克兰陷入激烈的拉锯战。美联社称，乌克兰东部的叛乱已造成14000多人死亡。2015年，由法国和德国促成的和平协议结束了顿巴斯地区的大规模敌对状态，但迄今为止，政治解决冲突的努力尚未成功。近期，俄乌双方在边境地区屯兵，让欧洲再次担心乌克兰被入侵，但克里姆林宫否认了入侵的意图。相反，莫斯科指责基辅在东部集结军队，称乌克兰军方可能计划以武力收复被叛军控制的地区。

俄罗斯总统普京还向美国施压，要求美国做出保证，以阻止北约向东扩张到乌克兰。北约乌克兰对这一要求感到愤怒。在与美国议员们的通话中，泽连斯基说：“在乌克兰融入北约的问题上，没有任何一个第三国有发言权”，“没有乌克兰，就不可能产生有关于乌克兰的协议”。

同样在12月25日，法新社援引德国政府内部消息，称俄罗斯和德国已同意“在1月初”举行会议，德方将派出总理奥拉夫·舒尔茨的外交顾问延斯·普洛特纳，俄方将派出克里姆林宫乌克兰和平谈判特使德米特里·科扎克。