俄罗斯一万多名士兵从乌克兰边境地区撤回

路透社和国际文传电讯社12月25日报道，俄罗斯军方宣布，在进行了为期一个月的演习后，超过1万名俄罗斯军人已返回驻地。

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国际文传电讯社表示，俄军的演习在乌克兰附近的几个地区举行，包括俄罗斯于2014年吞并的克里米亚，以及俄罗斯南部的罗斯托夫和库班地区。路透社称，俄罗斯向毗邻乌克兰北部、东部和南部的边境地带部署了上万名士兵，这加剧了基辅和西方国家的担忧。莫斯科则表示，它可以在其认为合适的情况下，在自己的领土上部署军队。12月25日，俄罗斯军方称，“人数超过一万的师、战斗队、机动部队班的战斗协调阶段已经完成，他们将从合成兵种演习区，返回常驻基地”。

国际文传电讯社报道，参与本次跨地区训练的机动步兵编队班、编队、作战兵种部队和特种部队的作战协调阶段已经结束，南方军区的部队返回常驻部署点，人数超过一万人。这次训练所覆盖的范围包括阿斯特拉罕、伏尔加格勒和罗斯托夫地区、克里米亚、斯塔夫罗波尔和克拉斯诺达尔地区、北高加索共和国俄罗斯军队的训练场，以及俄罗斯在阿布哈兹、亚美尼亚和南奥塞梯的基地。西部军区也通报了在沃罗涅日、别尔哥罗德、库尔斯克、布良斯克和斯摩棱斯克地区对合成兵种军队军事人员进行实地训练的情况。

路透社援引一份美国情报文件表示，当时逼近乌克兰边境地区的俄罗斯军队人数估计从6万到9万人不等，最高可达17万5千人。面对西方的担忧，俄方一直否认有入侵乌克兰的意图。