亚马尔欧洲燃气线连续第六天反向输送，俄罗斯否认是政治操控

路透社法兰克福站和布拉格站12月26日星期天报道称，根据德国运营网络Gascade公司的数据，亚马尔-欧洲这条通常来讲向西欧输送俄罗斯天然气的管线，截至当天已经连续第六天从德国将天然气反向输送至波兰。

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Gascade公司数据显示，星期天，德国和波兰边境的马尔诺计量点的流量以近120万千瓦时 (kWh/h) 向东将天然气输送至波兰。相关拍卖结果也显示，俄罗斯天然气出口商“俄气工业股份公司”(Gazprom) 尚未预订第二天，即12月27日星期一通过亚马尔-欧洲管道出口的天然气运力。

Gascade公司属于由俄气工业股份公司和石油和天然气公司 Wintershall DEA 合资的企业 WIGA，而Wintershall DEA 是由德国化工集团巴斯夫和俄罗斯LetterOne公司共同拥有的企业。Gascade公司获得俄罗斯天然气后，在德国境内运输。

对于天然气连续多天反向流动的质疑，俄罗斯本周表示，天然气反向流动并非是政治举措，只不过“恰逢莫斯科与西方在乌克兰问题上的紧张局势加剧，且恰逢天然气价格被推至历史新高点”。俄气工业股份公司发言人谢尔盖·库普里亚诺夫否认针对该公司的指控，称甚至已经做好准备“根据现有的长期合同，提供额外的天然气”。俄罗斯总统普京周四将天然气的反向流动和价格的飙升归咎于德国天然气进口商，称“德国将俄罗斯天然气转售给波兰和乌克兰，而不是缓解过热的市场”。德国经济部拒绝就普京的指控置评。