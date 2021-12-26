北约向俄罗斯发出安全谈判具体邀请

塔斯社12月26日星期天消息，俄罗斯外交部当天表示，北约向俄罗斯提出了就俄方安全声索自明年1月12日起进行讨论的提案，俄方收到了这一提案，正在进行考虑。法新社和路透社也对此事做了报道。

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莫斯科和华盛顿两方在乌克兰安全问题上的外交关系处于紧张状态，俄罗斯警告称，如果美国及其盟国不认真考虑给提供莫斯科安全保障，将面临发生重大对抗的风险。克里姆林宫认为，重中之重是要向俄罗斯承诺，北约停止在乌克兰和东欧的所有军事活动，北约不得继续扩大。具体而言，俄罗斯要求北约除了在截至1997年5月加盟的国家，不得向其他国家部署额外的部队或军事装备，除非属于特殊情况，且需要和莫斯科就此达成协议。

对于俄罗斯向美国和北约提出的两份安全保障条约草案，塔斯社援引俄罗斯外交部的话说：“收到了来自北约的从明年1月12日起进行谈判的这个提议，俄方正在进行考虑”。北约也在同一天表示，秘书长斯托尔滕贝格提出一项倡议，希望1月12日在布鲁塞尔召开北约军事委员会之际，举行俄罗斯-北约会议。

俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科同一天指出，俄罗斯-北约理事会会议的日期和形式，以及俄罗斯代表团的组成，正在考虑当中。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃两天前也证实，莫斯科已收到这项来自北约的提议。她还强调，俄罗斯准备就俄罗斯的安全保障协议草案与北约进行直接对话。

美国指出，俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万名士兵，这可能是再次入侵乌克兰的前奏。莫斯科方面则否认有任何入侵的意图，并谴责基辅和西方的侵略行为，宣称这些部队调动，纯属自我防御性质。

俄罗斯总统弗拉基米尔普京在12月26日通过俄罗斯电视一台表示，如果美国和北约拒绝向俄罗斯提供安全保证，俄罗斯可能会根据军事专家的建议，选择做出回应。不过他也强调，俄罗斯将寻求在与美国和北约的谈判中达成积极的成果，因为俄方就此事提出条约草案，本身就是“为了达到产生法律效力的外交谈判结果”。