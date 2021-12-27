土耳其外交部长査武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）12月27日在首都安卡拉举行的2021年外交政策评估会议上发表讲话。就俄乌边境的紧张局势，査武什奥卢敦促俄罗斯和北约在北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）提议的直接谈判中表达他们各自的分歧。

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回顾2021年土耳其的外交进程，査武什奥卢表示，“通过保持外交举措，我们既促进了我们的国家利益，也为我们地区的稳定做出了贡献。”法新社报导指出，作为北约成员国，土耳其向乌克兰出售无人机，此举则激怒了莫斯科。彭博社月初援引土耳其政府机构消息人士和一家与政府关系密切的土耳其国防公司高管的话称，自2019年以来，土耳其方面已向基辅出售了“数十架”无人机，另外还有导弹和控制台。目前，乌克兰“至少还有24架无人机的订单。”

土耳其此前也因为从俄罗斯购买S-400防空导弹系统而引发了美国的不满和北约的反对，并因此遭到了华盛顿的制裁。就俄乌边境的紧张局势，查武什奥卢周一敦促莫斯科和北约通过直接谈判以解决双方分歧。俄罗斯本月15日向美国和北约递交了一份“安全保障”协议草案，要求美国和北约提供对俄罗斯的安全承诺，共提出8项条款，核心诉求是北约停止东扩、不接纳前苏联加盟国加入北约等。

查武什奥卢告诉记者说，“任何建议要被接受，都应该是双方都能接受的。俄罗斯提出了一些建议。但也许北约也向俄罗斯寻求同样的保证。这不是一个单方面的问题”。他说，“如果要求是最大限度的--我不是说俄罗斯（提出的要求）是最大限度的--双方必须是建设性的。”查武什奥卢说，“他们应该带着双方都能接受的建议来到谈判桌前。”

北约的一位发言人表示，该组织一直在与莫斯科就于明年1月12日举行北约-俄罗斯理事会会议进行“接触”。俄罗斯还没有正式接受这一提议。查武什奥卢说，“如果俄罗斯对土耳其在减少俄罗斯和北约之间的紧张局势方面有任何特定的期望或问题，土耳其将积极评价这一点，因为我们的目标是明确的。”他说，“各方（到时）都会受到影响，神禁止，在该地区的冲突。”