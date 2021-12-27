欧盟外交年终总结 博雷利：2021是一个过渡性的一年

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）12月27日通过博客文章表示，“回顾过去，我将2021年定义为过渡的一年。地缘政治变化加剧，强权政治一再挑战欧盟及其价值观。我们必须以我们所能调动的所有决心来应对。”

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博雷利在文章中写道，“这场疫情大流行的持续时间比我们一年前想象的要长，而奥密克戎的变异毒株再次要求实行重大限制措施，并威胁到经济恢复。不过，我们知道，疫苗正在发挥重大作用。得益于共同购买机制，大多数欧洲人至少已经接受了两剂疫苗。自2020年12月以来，欧盟还不间断地出口了新冠疫苗。在总共生产的20亿剂疫苗中，欧盟已向61个国家出口了超过11亿剂，‘欧洲团队’（派送疫苗倡议）分享了超过3.85亿剂。因此，欧盟已经超过了2021年的目标，即在年底前分享2.5亿剂，而‘欧洲团队’的目标是在2022年中期前总共捐献7亿剂。”

博雷利称，“然而，各大洲之间不平等的疫苗接种率凸显了加快捐赠和发展当地疫苗生产能力的必要性，尤其是在非洲。事实上，在欧洲，60%的人口已经完全接种疫苗（欧盟：68%），而南美洲的完全接种率为61%，北/中美洲和加勒比地区为56%，大洋洲为57%，亚洲为53%，非洲仅为8%。除了这些差异之外，这种大流行病还阻止了发展中国家的经济追赶，导致世界饥饿和贫困的增加，据世界银行估计，由于新冠疫情而降到贫困线以下的人数约为1.5亿。我们需要做更多的工作来扭转这一趋势，并解决日益严重的不平衡和不平等现象。 ”

博雷利称，“除了应对大流行病，我们还倾向于从一个危机跑到（去处理）另一个危机，白俄罗斯、乌克兰、马里、苏丹、阿富汗、埃塞俄比亚和委内瑞拉在国际和欧盟议程上占据了主导地位。长期的危机管理模式有时削弱了我们解决横向、长期问题的能力，而这些问题应该是我们外交政策的核心，例如振兴多边主义，或以平衡的方式处理移民问题，或能源和气候危机或数字转型的规则。”

博雷利称，“虽然在2021年有许多挫折和挑战，但我们也有一些积极的发展。例如，我们能够向欧盟成员国提交《战略指南》。其目的是加强欧盟作为安全提供者的作用。到目前为止，尽管安全环境迅速恶化，但欧洲人往往生活在一个‘安全泡沫’中。欧盟的目标不是成为一个传统意义上的军事力量，但我们确实需要有更好的能力来保护自己。指南针应在明年3月通过，并使我们能够更认真地对待我们自己的安全和防御。”

博雷利称，“另一个积极的例子是，欧盟的气候外交如何在格拉斯哥举行的第二十六届联合国气候变化大会（COP26）上发挥了应对气候变化的领导作用。与197个缔约方谈判意味着妥协，欧盟发挥了自己的作用，例如，它发起了甲烷承诺，最终有100个国家签署了该承诺。”

博雷利称，“2021年，在拜登总统的领导下，欧盟与美国的关系也重新启动。美国政府的新方向使我们能够取得进展，例如，在气候变化、伊朗核谈判和企业税收方面。虽然从阿富汗撤军和三边安全协议（AUKUS）决定的发展方式令人遗憾，但在年底，我们就中国和印度-太平洋问题举行了欧盟-美国的密切磋商，还同意启动欧盟-美国关于安全和国防的专门对话。”

博雷利称，“今年，我们增加了与拉丁美洲的接触，其中包括九年来欧盟对巴西的首次高级别访问以及欧盟和巴西之间高容量海底光缆项目（EllaLink）的开通。12月初举行的欧盟-拉丁美洲和加勒比地区领导人会议也应在未来几个月引发新的发展。“

博雷利称，“在中国问题上，我们保持了欧盟的团结，认识到欧盟将该国视为合作伙伴、竞争者和制度性对手，全都在同一刻。2021年，中国国内人权状况的恶化，其区域行为，以及制裁欧洲议会议员和其他欧盟官方机构的决定和最近对立陶宛的胁迫，都造成了损失。”

博雷利称，“总的来说，我们把重点放在使我们在整个印太地区的伙伴关系多样化上。我们新的印太战略促进欧盟在该地区的参与，不仅促进贸易和投资，而且在安全问题上进行更多的合作，例如海事或网络安全。我在6月对雅加达的访问巩固了我们与东盟的接触。我们还与中亚进行了更密切的接触，并开始改善我们与海湾国家的合作。”

博雷利称，“在非洲，这一年不幸发生了许多冲突，萨赫勒地区的局势全面恶化。特别是埃塞俄比亚的内战出现了戏剧性的变化。我们现在正在筹备将于2月举行的非盟-欧盟峰会，作为欧盟，我们将必须兑现我们的言论，特别是关于疫苗和气候融资的言论。利比亚的局势似乎已经稳定下来，选举再次被推迟，今年与土耳其在东地中海的紧张局势也趋于缓和。最近举行的地中海联盟区域论坛和11月底在巴塞罗那举行的欧盟-南方邻国部长级会议也提醒我们，迫切需要缩小地中海两岸之间日益扩大的差距，并抓住新的机遇，例如围绕绿色转型。”

博雷利指出，“在我们的东部邻国，2021年的特点是权力政治的明显例子，正如我们在乌克兰、白俄罗斯和摩尔多瓦的案例中看到的那样。为了面对这些威胁，欧盟以坚定和统一的方式向其合作伙伴提供了政治以及行动支持，例如对白俄罗斯的卢卡申科政权的第五套制裁。随着混合冲突的激增，我们必须继续支持乌克兰或摩尔达维亚抵制来自俄罗斯的压力，并对白俄罗斯保持不屈不挠的态度。”

博雷利称，“在这方面，（欧盟）东部伙伴关系峰会重申了欧盟与我们的东欧伙伴的战略、雄心和前瞻性的方法。在整个西巴尔干地区，特别是在波斯尼亚-黑塞哥维那，分裂的言论和行动的增加也阻碍了使这六个国家更接近其欧洲未来的努力。”

博雷利表示，“对过去一年的简要概述绝非详尽无遗，但我想回顾一些最突出的问题。在2021年，我们努力捍卫欧盟的利益和价值观，并在这过渡的一年里加强基于规则的全球秩序。这项工作必须在2022年继续进行，我们必须拿出所有的决心。”