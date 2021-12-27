美新任驻北约大使：北约必须适应新的威胁和挑战

美国新任驻北约大使朱莉安·史密斯（Julianne Smith）12月24日在任上首次发表评论文章表示，俄罗斯和乌克兰的边境对峙、中国向欧洲的前进姿态和网络安全威胁都是对北约的考验。史密斯指出，与北约相比没有其他联盟更适合迎接这些挑战。

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史密斯在文章中写道，“在过去的几周里，我想了很多关于2022年（北约）联盟的未来的事情。一方面，这是身处在布鲁塞尔的一个令人兴奋的时刻。北约正在重新起草其主要战略文件，即《战略概念文件》，以反映我们不断变化的安全环境，为北约的未来做好准备。另一方面，北约正面临着来自俄罗斯和恐怖主义的威胁；来自自信和威权主义的中国影响着西方安全的制度性竞争；以及气候变化等跨国挑战。”她说，“虽然北约的待办事项清单可能看起来令人生畏，但我相信该联盟及其30个成员国拥有团结、经验和创新精神，不仅能取得成功，而且能变得更加强大。”

史密斯称，“纵观北约的历史，外部行为者试图通过使用各种战术来破坏其决心，从恐怖袭击到恶意的网络活动，再到核威胁和虚假信息运动。这些努力都失败了，因为我们的团结和对集体防御的承诺。在其基础上，北约仍然是一个基于共同价值观的联盟：民主、个人自由和法治。它是一个不可或缺的论坛，为两个大陆上近10亿人提供安全保障。“

史密斯称，“但这并不意味着我们的联盟可以就此懈怠。北约几乎在所有方面都面临挑战者和挑战。最令人不安的是目前乌克兰边境和黑海地区的局势。俄罗斯正在那里集结军队，引起人们对普京总统的意图以及他是否计划重复2014年入侵乌克兰的行为的严重质疑。在12月7日与普京的视频通话中，拜登总统明确表示，如果俄罗斯再次对乌克兰采取侵略性行动，美国将使其付出巨大代价。”

史密斯称，“美国并不是唯一发出这一信息的国家。我们的盟友已经明确表示，面对俄罗斯的侵略，我们团结一致。我们对乌克兰的主权、独立和领土完整的支持是坚定不移的。”她补充说，“在地理边界之外，北约必须采取更全面的方法，纳入太空和网络等新的行动领域，同时应对气候变化等跨国挑战。我们必须保持灵活性，以适应不断变化的关切，如北京的侵略性行为和明斯克对联盟东侧脆弱个体的恶意剥削。”

史密斯称，“这些挑战都没有简单的答案或快速解决方案。但有一点是肯定的：没有一个国家可以单独解决这些挑战。为了保护我们的社会，我们必须整合我们的资源，一起努力，密切磋商我们的观点和战略，以制定一个共同的方法。这正是我们在北约每天都在做的事情。”

史密斯称，“关于中华人民共和国，北京在欧洲大陆越来越活跃，依靠胁迫性外交和颠覆性影响活动来削弱跨大西洋和欧洲的凝聚力。中国的目标是挑战和削弱西方的技术优势，以推进其军事现代化努力。北约必须通过落实6月北约峰会上阐述的共同承诺，并深化与志同道合的印太伙伴的接触，以加强全球安全，从而应对这一制度性挑战。”

史密斯称，“在网络安全方面，北约专注于加强我们的复原力以及我们破坏、阻止和揭露破坏稳定的网络活动的能力。同样，北约刚刚推出了一个新的气候变化和安全行动计划，这将有助于盟国在我们共同应对气候变化时分享最佳做法。”她说，“简而言之，北约是一个积极的、适应性强的和充满活力的集体，其成员在制定创新方法以应对大量共同挑战方面有着良好的记录。”

史密斯称，“我们必须保持我们的路线，加强威慑和防御，以应对我们现在和未来面临的无数威胁和挑战。决策需要更快。我们需要做更多的工作来填补国防能力方面的差距，加强战备，并确保所有盟友公平地分担我们集体防御的责任。”她补充说，“即便如此，没有其他组织比北约更有条件应对跨大西洋的安全挑战。我在五角大楼和白宫的经历让我亲身体会到与我们在欧洲和加拿大的最亲密盟友合作带来的好处。”

史密斯提及，“拜登总统在今年早些时候在慕尼黑安全会议上的讲话中，呼吁我们‘必须再次自信地发挥领导作用，怀着对我们的能力的信心、对我们自身复兴的承诺、相互的信任以及对欧洲和美国为共同保障我们的未来而应对任何挑战的能力的信任。’他最后说，‘我知道我们能够做到这一点’。”史密斯表示，“我也知道如此，总统先生。我急切地想开始工作。”

2012-2013年期间，史密斯曾时任美国副总统拜登的国家安全副顾问。2013年3月和4月期间，她担任拜登的代理国家安全顾问。在白宫任职之前，史密斯在美国国防部长办公室担任了三年的欧洲和北约政策首席主任。在这个职位上，她担任负责国际安全事务的助理国防部长的主要顾问，负责北约和欧洲政策范围内的所有事务。