俄最高法院下令关闭关注前苏联迫害史的人权团体“纪念国际”

俄罗斯最高法院12月28日下令关闭该国存在时间最长的人权团体“纪念国际”，该团体记录了斯大林时代的大清洗和古拉格劳改营等前苏联存在时期的政治迫害史。“纪念”在1989年由诺贝尔和平奖得主萨哈罗夫（Andrei Sakharov）等苏联异见人士创立。外界认为，这个团体记录了前苏联在斯大林时代的整肃，也是俄罗斯后苏联时代的民主化象征。

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俄罗斯最高法院法官纳扎罗娃（Alla Nazarova）周二下令关闭该团体的中央机构--“纪念国际”。其被指没有按照俄罗斯法律规定，在该机构所有的出版物上标明“外国代理人”的标签，从而违反了这一规定。

人权团体“纪念”成立于20世纪80年代末，记录了苏联时期进行的政治压迫，建立了苏联肃反运动和古拉格劳改营受害者的数据库。1991年创立的“纪念人权中心”是一个为政治犯权利和其他事业开展活动的姐妹组织，也因“为恐怖主义和极端主义辩护”而面临被清算。

“纪念国际”的关闭标志着俄罗斯现代历史的一个拐点，因为在苏联结束后开放前苏联政府秘密档案30年后，公开斯大林等前苏联领导人的罪行的努力已经成为禁忌。周二代表“纪念”团体的律师雷兹尼克（Genri Reznik）称，关闭“纪念国际”的决定是“政治性的”。他并补充说，法庭上的过程让他回想起了1930年代的苏联表演式审判。

这一决定也是在今年俄罗斯公民社会受到持续攻击之后做出的，这导致俄罗斯反对派领导人如纳瓦尔尼被监禁，知名活动家和记者逃离该国，非政府组织和媒体机构根据俄罗斯的“外国代理人”和“不受欢迎”法律被罚款或关闭。

当庭法官纳扎罗娃以该团体“多次”和“严重”违反俄罗斯的“外国代理人”法律为由对其下令。“纪念”称这一裁决是出于政治动机，但表示遵守了这一指定。纳扎罗娃宣布，该决定将关闭“纪念国际历史、教育、慈善和人权协会、其区域分支机构和其他结构单位”。

在为该团体辩护时，雷兹尼克说，“纪念协会促进了国家的健康。现在从国家的历史中消除这一点，意味着促成了‘当局永远是对的’的想法。”俄罗斯国际文传通讯社援引“纪念”的一名律师的话说，该团体将在俄罗斯和欧洲人权法院提出上诉。许多人在宣判后高呼“耻辱”。警察逮捕了几个人。

“纪念”的负责人员曾希望俄罗斯公众对该团体的广泛支持能使其免于关闭。在之前的听证会上，该团体提交了超过12.7万个对其活动表示支持的签名，以及那些通过“纪念”发现的古拉格劳改营和其他记录而查到他们亲属命运的人的证词。

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）对这一消息通过声明表示，“我怀着愤慨和担忧得知非政府组织‘纪念国际’被俄罗斯最高法院清算，而该组织的另一个分支‘纪念民权中心’也面临起诉。”

勒德里昂表示，“‘纪念国际’的解散对俄罗斯人民来说是一个巨大的损失，他们有权公平地了解自己的过去，并建立一个基于欧洲委员会所提倡的基本价值观的社会。这也是我们两国科学、学术和文化界的损失，我们正在努力建立一个不受政治不确定性影响的雄心勃勃的双边关系。”

勒德里昂提到，“在这种情况下，昨天彼得罗扎沃茨克法院决定将专门研究斯大林时期万人坑的历史学家、人权捍卫者和‘纪念’团体的地方领导人尤里·德米特里耶夫先生（Iouri Dmitriev）的刑期增加到15年，这也非常令人担忧。与我们在欧盟的伙伴一样，法国呼吁释放他，并将继续高度关注他的情况。”