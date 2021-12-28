悔不当初？六成以上英国人对脱欧表失望

英国舆论研究机构的一项最新民意调查结果显示，六成以上英国选民认为脱离欧盟结果负面，或糟于预期。根据英国舆论研究机构 Opinium 发表的一项于今年圣诞节前对大约1900名英国成年人所作民意调查结果显示，86%的人认为英国脱欧的情况糟糕或比他们预期的要更差； 认为脱欧后情况好于预期的只占 14%。

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调查还发现，在2016年投票支持脱欧的人群中，有42%对脱欧迄今的结果持负面态度。其中26%的脱欧支持者表示，脱欧的结果比他们预期的要差， 16%的脱欧支持者认为，他们预期脱欧会很糟糕。

来自调查机构的亚当-德拉蒙德（Adam Drummond）说，最引人注目的发现是，脱欧派现在对英国离开欧盟的好处更加犹豫。他说，在英国脱欧的过程中，如果你问 “脱欧是好是坏”，所有支持留欧的人都会说 “坏”，而所有支持脱欧的人都会说 “好”，这些意见相互抵消。但是现在，有相当一部分脱欧派认为事情比他们所预期的更加糟糕。

在经历离多年的政党之争、国内分歧、两位首相辞职后，2020年1月31日，大不列颠及北爱尔兰联合王国（英国）正式脱离欧盟。

按照脱欧派的说法，退出欧盟后，英国在经济上将好于以前，因为，英国纳税人无需再拯救德国和意大利的破产银行。不过，英国财政部当时就给出了不同的看法，并警告说，若未来与欧盟只达成一份简单自贸协定，若干年裡，本国经济将萎缩5%。

数月来，英国脱欧的负面后果给人留下的深刻印象是：由于缺少卡车司机，超市货架空空、加油站无油可售。脱欧前，卡车司机多半来自东欧；随着脱欧，他们失去在英国工作许可。在英国其它服务行业，眼下亦极缺外来劳动力。

脱欧大臣：情况让认为脱欧是一次政府重整秩序的机会的人失望

英国国家经济社会研究院的研究显示，受供应链瓶颈以及脱欧影响，英国经济在未来几年陷入长期滞胀的风险正在增加。2022年，英国通胀率或将达到5%。2023年，英国经济增速将从4.7%下滑至1.7%。另据英国预算责任办公室预测，长期来看，脱欧将使英国经济总量下降4%，远超中共病毒疫情对经济带来的影响。随着疫情因素的逐渐减退，脱欧对英国经济的后续影响将进一步显现。

尽管英国首相约翰逊（Boris Johnson）称，近一年前签署的这项贸易协定，标志着英国重新掌握了自己的命运，但选民似乎对结果越发不满。

英国商会表示，在10月份的调查中，45%的公司发现与欧盟进行货物贸易非常困难或相对困难，而在1月份《贸易与合作协定》（TCA）生效时，这一比例为30%。对于英国出口公司来说，这一数据达到60%。

英国商会总干事谢瓦恩·哈维兰（Shevaun Haviland）说：“这些数据确实表明，TCA的问题不是‘初期问题’，而是更多的结构性缺陷，虽然可以解决，但如果不采取行动，这将对我们的进出口行业造成长期损害。”