政府被指涉嫌监控反对派议员手机 图斯克：这是自1989年以来波兰最大的民主危机

波兰最大在野党“公民纲领”党主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk）12月28日表示，关于该国政府涉嫌对其反对者进行间谍活动的报道，代表了波兰自共产主义结束以来“最大的民主危机”。

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曾担任过波兰总理和欧洲理事会主席的图斯克表示，“在我们的历史上，这是一件史无前例的事情。这是1989年之后最大、最深刻的民主危机。”

图斯克说，由他领导的波兰最大在野党“公民纲领”党将申请在议会下院成立一个调查委员会，以审查当局使用以色列NSO集团的“飞马”软件对反对者进行监控的报道。执政的波兰法律与公正党在该国议会众议院中占多数，目前还不清楚图斯克的提议是否将得到通过。

图斯克认为，澄清情况符合波兰所有政治力量的利益。图斯克说，他相信没有人愿意不受惩罚地被窃听。此前，在美联社和多伦多大学的网络监督机构“公民实验室”的联合调查下发现，“飞马”软件攻击的目标是反对党参议员布莱扎（Krzysztof Brejza），当时他是“公民纲领”党在2019年波兰议会选举的选举活动参谋长。

报道提及，曾在敏感案件中为图斯克和其他几个反对派人物辩护的律师盖尔蒂奇（Roman Giertych）和检察官沃佐塞克（Ewa Wrzosek）也同样被此软件监视。 波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki） 周二重申了他对这些报道是“假新闻”的批评。

莫拉维茨奇说，他不知道有任何监控，但也表示，如果有任何监控，也不一定是波兰情报部门的工作。他说，世界上还有其他安全机构，其中一些机构“对波兰并不完全友好”，而且“行事非常无情”。

波兰总统杜达此前表示，议会需要对“飞马”软件监视议员手机一事作出解释。他指出，“需要对此事进行解释，特别是这一事件还涉及检察官。”

被“飞马”软件锁定的智能手机基本上变成了口袋里的间谍设备，允许黑客阅读目标的信息，查看他们的照片，跟踪他们的位置，甚至在他们不知情的情况下打开他们的相机。该间谍软件由以色列NSO集团制造，只卖给政府机构。波兰媒体将这些指控比作“波兰的水门事件”。