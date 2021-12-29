博雷利：欧盟必须参与美俄关于乌克兰的会谈 俄方要求完全不可接受

美国白宫官员本周向媒体介绍称，美国和俄罗斯预计将在明年1月10日举行会谈，讨论核武器控制和俄罗斯-乌克兰边境局势紧张问题。俄罗斯和北约组织（NATO）随后将在12日举行会谈。13日俄罗斯、美国和其他欧洲安全与合作组织（OSCE）成员国将举行会议。对此，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）12月29日向德国媒体表示，欧盟应该在即将举行的美俄围绕乌克兰安全问题的会谈中发挥积极作用。

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博雷利在接受德国《世界报》采访时说，“如果莫斯科像宣布的那样，想从1月份开始谈论欧洲的安全架构和安全保障，那么这就不仅仅是一个涉及美国和俄罗斯的问题。”他强调，“欧盟必须参与到这些谈判中。”

博雷利指出，关于俄方此前提出的系列要求的谈判只有在欧盟的密切参与下才有意义，因为这些谈判涉及整个欧洲大陆的未来。他说，“欧洲安全就是我们的安全。”博雷利强调，“这与我们有关。这不是简单的两个国家之间的情况，即美国和俄罗斯，或北约和俄罗斯；即使莫斯科有这样的想象。”他还对莫斯科提出的系列要求进行了批评。

俄罗斯本月15日向美国和北约递交了所谓“安全保障”协议草案，要求排除北约进一步东扩、美方不在非北约成员国的前苏联加盟共和国领土上建立军事基地、不同这些国家发展军事合作、北约承诺不把乌克兰等前苏联加盟国纳入北约等。

博雷利指出，“这是俄罗斯人第一次以书面形式，以真正的条约形式将他们的议程摆上桌面。这在以前从未发生过。只有赢家才会这样做。赢家才会说，‘这些是我的条件’。”他补充说，俄方提出的这些要求是“完全不可接受的”。

相反，博雷利提出，谈判应侧重于俄方自1975年《赫尔辛基协定》通过以来采取的侵权行为。当时由美国、苏联、加拿大和欧洲国家签署的这一不具约束力的协议旨在缓解紧张局势，并界定一系列广泛的问题，如领土完整、边界、和平解决争端以及在对立的军事部门之间实施信任措施。

博雷利说，“一个国家的领土完整和一个主权国家决定自己与其他国家或联盟合作的权利--这些原则是不容谈判的。”12月初，欧盟同意将3100万欧元用于援助改善乌克兰的军事后勤和网络防御。欧盟现在正在考虑批准另一项与乌克兰相关的军事训练任务。

博雷利说，“我们已经在实地评估了乌克兰人需要什么，我们如何能够提供具体的帮助，这样一个任务的成本是多少，谁可以参与。”他补充说，“我将很快向欧盟各成员国提交一份提案。”