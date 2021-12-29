拜登周四将与普京通话 本月第二次直接接触

美国白宫12月29日通过声明宣布，总统拜登将于30日与俄罗斯总统普京举行电话会谈，讨论一系列议题，包括即将与俄罗斯进行的外交接触。

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美国国家安全委员会发言人艾米莉·霍恩（Emily Horne）在声明中介绍称，“拜登政府继续与我们的欧洲盟友和伙伴开展广泛的外交活动，就应对俄罗斯在乌克兰边境的军事集结的共同方法进行磋商和协调。拜登总统与欧洲各国领导人进行了交谈，拜登政府官员与北约组织、欧盟和欧安组织进行了多边接触。官员们还与他们的同行进行了多次磋商，包括来自（北约）东翼国家的双边磋商和布加勒斯特九国（B9）形式的磋商，以及乌克兰。”

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，据一位政府官员说，这次通话是普京要求的，拜登接受了这一要求，因为“他认为在涉及俄罗斯的问题上，领导人与领导人之间的直接对话是无可替代的。”

同样在当天，美国国务卿布林肯与乌克兰总统泽连斯基进行了通话。美国国务院的声明介绍称，“布林肯国务卿重申，面对俄罗斯在乌克兰边界的军事集结，美国坚定不移地支持乌克兰的独立、主权和领土完整。两人讨论了和平解决乌克兰东部冲突的努力以及即将与俄罗斯进行的外交接触。”

泽连斯基在推特上写道，“我与布林肯国务卿进行了电话交谈。我们同意继续协商以调和立场，并协调外交努力以实现和平。我得到保证，美国将全力支持乌克兰反制俄罗斯的侵略。”

拜登和普京的电话会谈定于美国东部时间星期四下午3:30，这将是他们本月的第二次直接接触，因为美国继续向俄罗斯施压，要求其缩减在乌克兰边界附近的大量军队。超过10万名俄罗斯军队仍然驻扎在俄乌边境地区，美国情报官员已经警告乌克兰和盟国，俄罗斯可能计划最快在1月发动攻击。

拜登在本月早些时候的一次视频会谈中警告普京，若进一步入侵乌克兰将导致严重后果，如严厉的经济惩罚和美国及盟军对北约东翼的军事增援。