美欧谴责俄罗斯关闭人权团体纪念国际 波兰：裁决不会使镇压受害者被遗忘

俄罗斯最高法院12月28日裁定，该国历史最悠久的非政府人权组织“纪念”（Memorial）的核心机构--“纪念国际”（Memorial International）被指没有按照俄法律规定，在该机构所有的出版物上标明“外国代理人”的标签，从而违反了这一规定下令其关闭。消息公布后，美国、欧盟以及欧盟的多个前社会主义阵营成员国相继就俄方的这一决定表示遗憾和谴责。

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俄罗斯存在时间最长的人权团体“纪念”，该团体记录了斯大林时代的大清洗和古拉格劳改营等前苏联时期的政治迫害史。“纪念”在1989年由诺贝尔和平奖得主萨哈罗夫（Andrei Sakharov）等苏联异见人士创立。外界认为，这个团体记录了前苏联在斯大林时代的整肃，也是俄罗斯后苏联时代的民主化象征。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周二通过声明表示，“美国谴责俄罗斯最高法院今天决定强行关闭纪念国际，这是俄罗斯最古老和最受尊敬的学术和人权组织之一。三十年来，纪念国际的研究人员孜孜不倦地恢复数百万苏联镇压受害者的姓名和故事，促进历史正义。纪念国际的关闭是在俄罗斯独立的公民社会、媒体和民主活动家的空间迅速萎缩的一年之后发生的。我们声援那些因行使言论自由、结社自由和和平集会权利而成为镇压目标的人。”

布林肯称，“在这个节日里，我们特别关心那些在俄罗斯因政治原因而身陷囹圄的人。我们还继续关注俄罗斯关闭纪念国际的姐妹组织--纪念人权中心的平行努力。对纪念国际和纪念人权中心的迫害是对其崇高使命和各地人权事业的侮辱。俄罗斯人民，以及数百万遭受苏联时代镇压的人的记忆应该得到更好的回报。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）通过推特表示，“欧盟对俄罗斯最高法院清算纪念国际的决定表示强烈遗憾，该组织在保护政治压迫和侵犯人权的记忆方面发挥了重要作用。对自己的过去进行批判性的审视，对于社会的健康发展和进步至关重要。扼杀自由最终会削弱从事这种活动的人。”

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通过声明表示，“我怀着愤慨和担忧得知非政府组织纪念国际被俄罗斯最高法院清算，而该组织的另一个分支‘纪念民权中心’也面临起诉。”

勒德里昂称，“纪念国际的解散对俄罗斯人民来说是一个巨大的损失，他们有权公平地了解自己的过去，并建立一个基于欧洲委员会所提倡的基本价值观的社会。这也是我们两国科学、学术和文化界的损失，我们正在努力建立一个不受政治不确定性影响的雄心勃勃的双边关系。”

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，“对俄罗斯法院清算俄罗斯人权团体纪念深表关切。纪念几十年来孜孜不倦地工作，确保苏联时代的虐待行为永远不会被遗忘。它的关闭是对俄罗斯言论自由的又一次令人心寒的打击。”

德国外交部表示，该裁决“令人难以理解”，称其与俄罗斯保护基本公民权利的国际义务相抵触。德国外交部在一份声明中说，“作为国际网络的一部分，纪念组织为研究丶记录和防止严重侵犯人权的行为做出了不可或缺的贡献...像纪念这样的组织提出的合理批评应该得到倾听。（俄国法院）这一决定引起了我们的极大关注，尤其是因为它剥夺了受压迫的受害者的声音。”

波兰外交部发言人通过声明表示，“波兰共和国外交部关切和失望地注意到俄罗斯联邦最高法院今天对国际纪念协会的清算裁决。它是俄罗斯最古老、最著名和最杰出的民间社会组织之一，其活动家除其他外参与了维护人权和旨在记录斯大林主义罪行的研究。该协会的工作成果是俄罗斯公民社会的一项宝贵成就。”

该发言人称，“波兰共和国感谢并高度评价该协会为揭示针对波兰人的镇压真相所做的巨大努力，特别是卡廷大屠杀、奥古斯都围捕和内务人民委员部（NKVD）的波兰行动。无论对俄罗斯国家极权主义历史的研究有多大限制，今天的裁决都不会使镇压的受害者被遗忘。”

波兰外交部发言人称，“波兰共和国强烈谴责一切形式的侵犯人权行为，包括对公民社会、反对派、人权维护者和独立媒体机构的系统性镇压。”

捷克外交部表示，“对俄罗斯联邦最高法院今天禁止纪念国际的决定表示关切。对俄罗斯历史最悠久、最受国际尊重的非政府组织的镇压，象征着对公民社会的压制和俄罗斯联邦缺乏独立的司法机构。这是俄罗斯当局滥用关于‘外国代理人’的法律，逐步缩小独立和批判性思维和对话空间的又一个例子。我们回顾，这项法律违反了俄罗斯的国际人权义务。”

捷克外交部称，“通过清算纪念和其他非政府组织，并以莫须有的罪名重判尤里·德米特里耶夫（Iouri Dmitriev）等活动家，俄罗斯当局首先是在伤害自己的公民。没有哪个社会可以长期生活在对自己历史的谎言中，也没有哪个政府可以永远掩盖政治压迫的真相。”

捷克外交部称，“我们深深感谢纪念馆成员和合作者的勇气。他们的工作揭露了数以百万计的苏联公民被谋杀的事实，包括数以千计的捷克人。我们支持俄罗斯联邦所有试图提醒我们过去的罪行并在现在保护人权的人。捷克共和国与我们的欧盟伙伴和其他盟友一起，将继续支持他们的努力。我们呼吁俄罗斯当局重新评估他们在国际纪念馆案件中的决定，并停止对民间社会和自由媒体的无端干预。”

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）通过推特表示，“对俄罗斯的纪念被关闭深感不安。这一决定不利于公民社会、人权、历史记忆和正义。将纪念从俄罗斯抹去并不能抹去历史的真相。”拉脱维亚等国也相继就俄方此举表示遗憾，并加以谴责。