英相吁施打疫苗加强针 为不收紧防疫限制辩护

英国首相约翰逊（Boris Johnson）29日表示，90%左右入住加护病房的新冠确诊病患尚未接种疫苗加强针，他同时捍卫自己不收紧英格兰防疫限制的决定。

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法新社报导，约翰逊29日在英格兰中部密尔顿凯因斯（Milton Keynes）一处疫苗接种中心，敦促民众接种“极其重要”的加强针，同时警告如果不打疫苗，进医院的可能性高出8倍。

现在英国的新变异株Omicron病例大增，英格兰与威尔斯28日通报的病例数都创下记录。英国迄今已有14万8021人病故，是欧洲疫情最惨重的国家之一。

约翰逊说，目前全英国已有约3250万人打完加强针，他呼吁6个月前打完两剂但还没打第3剂的240万人出面接种。

另外，跨年夜就要到来，北爱尔兰、苏格兰、威尔斯都已限制社交接触并关闭夜店，但约翰逊仍为英格兰不跟进的决定辩护。

他说，英格兰施打加强针的人数很多，“允许我们能以当前的审慎方式迎接新年”，而且“我们看到Omicron症状相对轻微的数据”。他也强调施打疫苗显然很有效，尤其是加强针。

约翰逊已设定目标要在年底前为所有成人提供一剂加强针，他29日表示：“现在我们必须做的，就是确实完成那项工作。”