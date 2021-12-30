俄总统新闻秘书：希望通过会谈解决美俄之间的眼前问题

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月30日表示，莫斯科希望通过会谈解决与华盛顿眼下的的分歧。美国总统拜登和俄罗斯总统普京将于当天稍后通话，进行他们本月内的第二次直接接触。

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佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四告诉记者称，“我们有心情进行对话，这就是我们想要的。他补充说，“我们相信，只有通过会谈才有可能解决我们之间大量存在的所有眼前的问题。”

佩斯科夫称：“通话是普京提出的，时间定在莫斯科时间23时30分，考虑到时差，这个时间很正常。”他表示：“通话目的是继续讨论不久前视频会议上的议题。这次要举行的是普通的电话会谈，因此全程都不会对外公开。”

佩斯科夫介绍称，两国领导人也将讨论俄美将于1月10日启动的有关战略安全问题和乌克兰局势谈判的议题。

美国白宫官员本周告诉媒体称，美国和俄罗斯预计将在明年1月10日举行会谈，讨论核武器控制和俄罗斯-乌克兰边境局势紧张问题。俄罗斯和北约组织随后将在12日举行会谈。13日俄罗斯、美国和其他欧洲安全与合作组织（OSCE）成员国将举行会议。

美国拜登政府的一名高级官员在29日的吹风会上表示，“明天，拜登总统将应俄罗斯方面的要求与普京总统进行电话交谈。 拜登总统始终认为，领导人之间的直接对话和接触是无可替代的，在涉及俄罗斯以及他与普京总统的接触时尤其如此。”

该官员称，“两位总统将讨论即将与俄罗斯就一系列安全和战略问题进行的对话。 这些包括通过战略稳定对话进行的双边会谈，以及北约-俄罗斯理事会和欧安组织常设理事会会议，所有这些都将在1月10日那一周举行。”

该官员称，“俄罗斯已将其关切摆在桌面上，我们准备讨论这些问题。 美国和我们的盟友和伙伴将把我们的关切放在桌面上，并期望俄罗斯也准备讨论这些关切。这种对话应该，而且我们期望将在对等的基础上进行。 将有一些我们可以取得有意义的进展的议题，以及我们将有分歧的议题。这就是外交的本质。”

这名美政府高级官员表示，“拜登总统在与普京总统谈话时将明确表示，我们将继续在所有这些问题上与我们的盟友和伙伴密切协调。而且，我们将本着‘不背地谈判’的原则行事。”

该官员称，“拜登总统在与普京总统谈话时也将明确表示，我们准备好了外交手段和外交途径，但如果俄罗斯进一步入侵乌克兰，我们也准备好了回应。我们已经与我们的盟友协调，对俄罗斯的经济和金融系统实施严厉的制裁，远远超过2014年实施的制裁。”

2014年俄罗斯从乌克兰吞并了克里米亚，乌克兰东部又爆发了乌克兰政府军同亲俄武装之间的军事冲突。