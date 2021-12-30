王毅：欧洲在对华政策上似乎存在某种“认知分裂”

中国国务委员兼外交部长王毅12月30日接受了官媒新华社和中央广播电视总台联合采访。谈及中欧关系，王毅指出，欧洲在对华政策上似乎存在某种“认知分裂”。他解释称：“很难想象，一方面同中国建立了全面战略伙伴，一方面又把中国定位为制度性对手，这样的逻辑不仅对中欧关系造成了干扰，其实也给欧洲朋友自己带来了困惑。”

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王毅在采访中说，“今年以来，中欧关系取得一系列新的进展。”在介绍这些进展后，他补充说：“当然，我们也注意到，欧洲在对华政策上似乎存在某种‘认知分裂’。很难想象，一方面同中国建立了全面战略伙伴，一方面又把中国定位为制度性对手，这样的逻辑不仅对中欧关系造成了干扰，其实也给欧洲朋友自己带来了困惑。”

王毅说，“中欧彼此的制度是不同，但这并不等于说一定就是对手，双方完全可以相互尊重、相互借鉴、相互助力。鉴此，我们愿意通过更密集的接触沟通，切实增进中欧之间的相互了解，包括在人权、民主等问题上，以开放的态度开展坦诚对话。”

关于遭受搁置的中欧投资协定，王毅称，“这是迄今为止中方对外开放程度最高、市场准入门槛最低的经贸协定，有利于中国，更有利于欧洲。如果为中欧投资协定设置障碍，实际上是在为自身的发展设置障碍，最终损害的是欧洲人民的长远利益。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）27日在博客文章中总结过去一年的外交工作时也提及欧中关系现状。

博雷利在文中表示，“在中国问题上，我们保持了欧盟的团结，认识到欧盟将该国视为合作伙伴、竞争者和制度性对手，一齐（这样认为）。2021年，中国国内人权状况的恶化，其区域行为，以及制裁欧洲议会议员和其他欧盟官方机构的决定和最近对立陶宛的胁迫，都造成了损失。”