立陶宛政府拟向受影响企业提供1.3亿欧元援助

据彭博社12月30日报导，立陶宛政府正在考虑一项价值1.3亿欧元的援助计划，以支持在立陶宛和中国的外交争端中受影响的企业。

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据波罗的海新闻社（BNS）周三报道，由于“地缘政治的紧张局势和企业目前在中国面临的问题，特别是出口企业”，立陶宛财政部长斯凯斯特（Gintare Skaiste）向内阁表示，已经通过欧洲区域发展基金向相关企业初步拨出600万欧元。

美英法德四国外长29日进行通话，并表示对立陶宛加以声援。欧盟委员会官员近日指出，不排除通过世界贸易组织来解决立陶宛与中方的贸易争端。

德国-波罗的海商会日前以致信的方式向立陶宛政府表示，如果找不到“恢复立陶宛与中国经济关系的建设性解决方案”，相关企业受到的限制措施可能会迫使德国投资者关闭在立陶宛的工厂。

信中强调，立陶宛对受影响企业的国家援助不会解决根本问题。德国-波罗的海商会的人员表示，“政府的财政援助或财政补偿（如与经济部的会议所讨论的）不会恢复商业模式，也不会解决供应链中断或对中国出口的问题”。

信中写道，“我们代表所有成员重申，我们希望迅速找到恢复立陶宛-中国经济关系的建设性途径。”

同时，该商会表示，他们希望欧盟机构能够参与到这场争端中来。信中说，“我们明白，这不仅仅是一个双边问题。我们非常希望欧盟与立陶宛团结一致，能够恢复中国对我们共同的欧盟-中国贸易规则和中国必须遵守的世贸组织规则的尊重。”