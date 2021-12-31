普京与拜登就乌克兰危机通话，相互威胁，但仍侧重外交途径

俄罗斯总统普京与美国总统拜登30日就乌克兰危机电话会谈。在近一个小时的通话过程中，双方相互警告对方不要轻举妄动，但均强调愿意通过外交途径，走出危机。普京此后对会谈表示满意。

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这是美俄两国最高领导人一个月内第二次电话会谈。会谈大约持续了50分钟，乌克兰危机是核心议题。美方称此次会谈“严肃、具体”。普京则对会谈表示“满意”。

在会谈中，双方都向对方发出警告。拜登表示，倘若俄罗斯有任何入侵乌克兰的举动，美国将会做出“坚决回应”。普京则强调，针对俄罗斯采取新的制裁措施将是“天大的错误”。不过，两国领导人显然也都强调，希望通过外交途径，走出危机。但拜登表示，只有乌克兰边境紧张关系降温，外交途径才有可能。克里姆林宫在会谈后发表的公报中，则希望俄方提出的安全保证能获得具体的回应。

俄罗斯于2014年吞并克里米亚之后，与美欧关系持续紧张。美欧国家近日更对俄罗斯在乌克兰边境集结数万军队表达担忧。更何况乌克兰东部的亲俄派独立势力与克里姆林宫不无关联。

俄罗斯否认有意进军乌克兰，但认为倘若乌克兰加入北大西洋公约组织，则是对俄罗斯的挑衅。俄罗斯近期就其安全，提出两项协议草案，其中重要条件就是要求北约组织停止吸收东欧国家成员，尤其是不要接收乌克兰为新成员。

北约组织其实目前并未将接纳乌克兰为新成员提上日程，但美欧国家也并不想随俄罗斯的要求起舞。

1月10日，美俄两国将在日内瓦就欧洲安全问题展开会谈。俄罗斯外长拉夫罗夫已经表示说，俄罗斯不会做出任何让步。在此之前，美国也表示，无法接受俄方提出的某些要求。

欧洲联盟密切关注位于其东部边境的乌克兰危机，担心美俄会谈会无视欧洲利益。为安抚欧洲方面的这种担心，美国国务卿布林肯29日曾与英、法、德三国外长通话，一方面共同宣示，支持保证乌克兰领土完整与独立，另一方面表示愿意协调行动，防止俄罗斯对乌克兰的任何侵略行为。